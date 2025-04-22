Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через новые регионы России

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через новые регионы России. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети Железных дорог Новороссии. Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3 тыс. км менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда», — приводит слова господина Овдиенко «РИА Новости Крым».

В настоящее время ведется работа по расширению транспортно-логистических маршрутов для контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог. Цель — вывоз экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.

«Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», — отметил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров.

Запуск контейнерных железнодорожных перевозок в Крым по территории новых регионов РФ стал возможен благодаря подключению ФГУП «Железные дороги Новороссии» к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.

Лия Пацан