Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через новые регионы России
В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через новые регионы России. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети Железных дорог Новороссии. Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3 тыс. км менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда», — приводит слова господина Овдиенко «РИА Новости Крым».
В настоящее время ведется работа по расширению транспортно-логистических маршрутов для контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог. Цель — вывоз экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.
«Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», — отметил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров.
Запуск контейнерных железнодорожных перевозок в Крым по территории новых регионов РФ стал возможен благодаря подключению ФГУП «Железные дороги Новороссии» к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.