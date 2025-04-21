В Подмосковье загорелся Тимоховский мусорный полигон

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово» в Подмосковье локализовано в 19:05 мск. Об этом сообщили в администрации Богородского городского округа. Огонь распространился на 500 кв. м.

«В ликвидации локального возгорания откоса задействованы собственные силы и средства Тимоховского полигона: 20 человек, 6 автоцистерн, 4 экскаватора, 4 бульдозера, 10 самосвалов "КамАЗ"»,— цитирует администрацию «РИА Новости».

В ГУ МЧС по Московской области ситуацию не прокомментировали.