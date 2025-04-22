Бюджет учтет торговые обстоятельства

Минпромторг предлагает расширить нефинансовую поддержку получателей субсидий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», которые не справились с выполнением целевых показателей из-за санкций. Сейчас на послабления в виде отсрочки выполнения показателей в соглашениях о субсидиях или на их корректировку могут претендовать экспортные компании и инфраструктура, получившие субсидии до 1 марта 2022 года. Министерство же хочет распространить эту норму на все «санкционные» компании последних лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о расширении введенного в марте 2022 года механизма нефинансовой поддержки получателей субсидий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Для тех, кто получил субсидию до 1 марта 2022 года, но по независящим от них обстоятельствам, связанным с санкциями, не достиг целевых показателей соглашений о получении господдержки, уже предусмотрена возможность корректировки показателей или продления сроков их достижения до двух лет без штрафов. В «обычном» режиме, отметим, при невыполнении заявленных показателей выделенные бюджетом средства необходимо вернуть, причем в довольно короткие сроки.

Такая мера распространяется не только на самих экспортеров, получающих господдержку, но и на отраслевые институты развития. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусматриваются различные субсидии: например, компенсация части затрат на экспортную деятельность и выход на новые рынки, компенсация процентной ставки по кредитам на экспортные операции, возмещение затрат на страхование экспортных контрактов и др.

С учетом того, что санкции, введенные в отношении РФ в связи с ее военной операцией на Украине, действуют до сих пор, очевидно, что этот механизм становится актуальным и для тех, кто получил субсидии и после марта 2022 года. По проекту предлагается распространить их и на тех, кто заключил соглашение о предоставлении субсидии после этой даты — они также могут претендовать на корректировку показателей соглашений или продление сроков их исполнения. Срок такой пролонгации планируется сделать значительно длиннее — уже не на два года, а на весь срок реализации «экспортного» нацпроекта, до 2030 года. Решение о послаблениях будет принимать правительство. При этом несколько уточнены обстоятельства, помешавшие достигнуть показателей,— теперь оговаривается, что речь идет о попадании в конкретные санкционные списки (например, секторальных санкций и SDN Минфина США).

В Российском экспортном центре (РЭЦ) отмечают, что это решение «является важным шагом для поддержки экспортно ориентированных компаний в условиях санкционных ограничений, поскольку позволяет минимизировать риски невыполнения целевых показателей по программам господдержки». При этом, отмечают в РЭЦ, необходимость в применении таких мер к организациям, входящим в группу РЭЦ (в частности, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Росэксимбанк), отсутствует.

Евгения Крючкова, Кристина Боровикова