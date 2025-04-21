Заместителем главы ФТС стала Татьяна Меркушова

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Татьяну Меркушову на должность заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее она возглавляла аналитическое управление ФТС.

Распоряжение премьера о назначении госпожи Меркушовой опубликовано на портале правовых актов. ФТС, согласно постановлению правительства, разрешено иметь восемь заместителей руководителя. В настоящий момент на сайте службы указаны семь заместителей, включая Елену Ягодкину, которая с марта находится под арестом по обвинению в превышении полномочий.

В мае 2024 года Михаил Мишустин сменил главу Федеральной таможенной службы. Им стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев. В течение прошлого года должности заместителей главы ФТС покинули Денис Терещенко, Руслан Давыдов и Андрей Струков.