В Уфе на два года закроют на ремонт парк имени Ленина

Уфимский парк имени Ленина будет закрыт на реконструкцию 12 мая, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров. По его словам, ремонт может растянуться на два года. Глава отметил, что, наверное, «нет в республике парка, который был бы более дорог и чувствителен» жителям, где было бы так много объектов и «мемориальных вещей». Он пообещал все это сохранить и привести в порядок.

Также Радий Хабиров отметил поддержку Сбербанка в финансировании ремонта парка. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, это около 400 млн руб.

Глава Башкирии заострил момент на том, чтобы все этапы ремонта обсуждались с жителями города. Он попросил Общественную палату создать рабочую группу из горожан, которые «действительно переживают» и обладают «какими-то знаниями», чтобы они заходили в парк и контролировали ход работ. Он отметил, что при небольших объемах парка в его ремонт вкладываются значительные суммы. «Самое важное — сделать качественно, это один из наших ключевых парков»,— резюмировал господин Хабиров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракты на капитальный ремонт парка имени Ленина с ООО «Альбит» за 164 млн руб. и 111 млн руб. Победитель третьей закупки с начальной ценой 244,6 млн руб. определен, однако его наименование на портале госзакупок не раскрывается.

Майя Иванова