«Альбит» получил второй контракт на ремонт парка Ленина в Уфе за 164 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы заключило контракт на второй этап благоустройства парка имени Ленина. Работы выполнит ООО «Альбит» за 164 млн руб., ставшее единственным участником аукциона. Ранее компания получила еще один контракт на благоустройство парка по начальной цене закупки 111 млн руб.

Парк является объектом культурного наследия. Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале и марте городская администрация объявила о трех аукционах на право выполнить ремонт и приспособить объект к современному использованию. Победитель третьей закупки с начальной ценой 244,6 млн руб. определен, однако его наименование на портале госзакупок не раскрывается. Заключенный контракт пока не опубликован.

Наталья Балыкова