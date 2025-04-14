Kia включила Россию в план продаж на 2025 год

Автомобильный бренд Kia пересмотрел стратегию продаж на 2025 год и включил в нее российский рынок. До конца года планируется продать 50 тыс. автомобилей марки на территории страны, пишет корейское агентство Yonhap.

1,11 млн автомобилей компания планирует продать в течение года в Северной Америке, 774 тыс.— в Европе, 580 тыс.— в Южной Корее и 400 тыс.— в Индии. Издание пишет, что Hyundai Motor Group рассматривает возможность возвращения на российский рынок из-за улучшения отношений РФ и США.

Ожидается, что выход корейской компании на российский рынок станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределенности, сообщает издание. По данным Корейской ассоциации автомобильной промышленности, в 2021 году Kia и Hyundai реализовали в России 354 тыс. автомобилей, заняв первое место по доле рынка (23,3%).

Hyundai Motor Group — один из крупнейших южнокорейских брендов, возврат которого на российский рынок активно обсуждается в СМИ. В декабре 2022 года компания продала 100% своих российских акций, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа завода в течение двух лет.

Екатерина Отрашкевич