Путешествия по памяти

В этом году исполняется ровно 80 лет со дня Победы Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне. Как и прежде, в мае мемориалы боевой славы станут местом паломничества россиян. «Деньги» выяснили, сколько будут стоить праздничные поездки на этот раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Куликов, Коммерсантъ Фото: Александр Куликов, Коммерсантъ

Майские праздники — это длинные выходные, традиционное время для туристических поездок по России. По прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году на 12 первых майских дней собираются отправиться отдыхать 3,1 млн россиян, то есть на 10% больше, чем годом ранее. Многие путешественники планируют поездки по России и в соседние страны. На этот раз запросы отдыхающих касаются не только традиционного пляжного отдыха и экскурсионных программ, но и тематических путешествий. Одна из очевидных идей — поездка по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной.

Память о блокаде

Наиболее простой с точки зрения логистики и одновременно насыщенный с точки зрения запоминающейся программы вариант для паломничества в эти майские праздники — посещение Санкт-Петербурга. С Северной столицей связано одно из наиболее трагических событий Великой Отечественной — блокада Ленинграда. Посетить мемориал «Разорванное кольцо» можно, отправившись на западный берег Ладожского озера, в деревню Коккорево Всеволожского района. Здесь проходила знаменитая Дорога жизни, в честь которой названо ведущее в населенный пункт шоссе.

Немало памятных мест можно посетить и в других районах Ленинградской области. Например, в Волосовском сохранились печи и фундаменты деревни Большое Заречье, сожженной гитлеровцами в 1943 году. Сам населенный пункт был упразднен, но мемориал на месте сохранился.

В самом городе-герое в эти дни можно посетить, например, Музей обороны и блокады Ленинграда. Самостоятельно осмотреть его экспозицию можно бесплатно. Знающие туристы отправляются еще к дому на Васильевском острове, где в период блокады жила Таня Савичева, та самая советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник, ставший одним из летописных памятников той войны. Ее квартира музеем не стала, но на стене дома установлена соответствующая мемориальная плита.

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Главным местом паломничества и поклонения в Петербурге в День Победы является, конечно же, Пискаревское мемориальное кладбище на северо-востоке города.

Добраться до Санкт-Петербурга из Москвы для большинства туристов, скорее всего, не составит труда даже в майские праздники, период пикового спроса путешественников. Самый доступный вариант — авиаперелет на выходные 8–11 мая в конце апреля на «Авиасейлс» стоил 12,7 тыс. руб. Правда, билеты на поезд «Сапсан» на те же даты можно было купить только в первом классе. Стоимость дороги в этом случае оказалась бы достаточно высокой — более 55 тыс. руб. туда и обратно. Для бронирования размещения в Санкт-Петербурге на 8–11 мая на сервисе «Яндекс Путешествия» в конце апреля были доступны 1,4 тыс. отелей. Самый дорогой вариант на двоих на три ночи стоил 139,3 тыс. руб., самый доступный — 3,4 тыс. руб.

Южные мемориалы

Очевидный вариант поездки, приуроченной к 9 Мая,— посещение города-героя Севастополя, где расположено множество памятных мест, посвященных обороне в 1941–1942 годах. Большинство монументов расположено в черте города. Но, приезжая в Севастополь, туристы нередко отправляются и в Балаклавский подземный музейный комплекс, расположенный на бывшей военно-морской базе подводных лодок. На самом деле экспозиция больше связана не с событиями Великой Отечественной войны, а с последовавшим за ней противостоянием СССР и США, но традиционно представляет интерес для любителей военной истории.

Авиаперелеты в Крым не осуществляются с весны 2022 года, так что логистика для путешественников здесь может оказаться не самой простой.

Помимо личного автотранспорта основным способом добраться на полуостров остается железная дорога. Билеты на поезда в Крым лучше покупать заранее: из-за высокого спроса их достаточно быстро раскупают, несмотря на то что купальный сезон откроется лишь через месяц, когда вода в Черном море потеплеет. Так, в конце апреля на официальном сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» были доступны билеты из Москвы в Севастополь лишь на 5 мая. Цена плацкарта тогда начиналась от 6,8 тыс. руб. Обратно туристы могли отправиться, например, в промежутке с 12 по 15 мая. Цена проезда в плацкарте была аналогичной, а купе стоило от 9 тыс. руб. Важно учитывать, что путь на поезде в одну сторону может занять более 30 часов.

Зато подобрать размещение в Крыму на это время не составит труда. На сервисе «Островок» на 5–12 мая только в самом Севастополе было доступно 97 различных отелей. Остановиться вдвоем в самом дорогом из них — «Хрустальный Resort & Spa» — стоило 129 тыс. руб. на пять ночей. Наиболее бюджетные варианты в конце апреля обошлись бы примерно в 10 тыс. руб. на двоих на тот же срок.

Одно из наиболее известных героических мест, связанных с Великой Отечественной войной,— Мамаев курган в Волгограде. Именно здесь проходили ожесточенные бои Сталинградской битвы в 1942–1943 годах. Здесь в памятные дни обычно посещают разрушенную мельницу Гергардта (мельницу Грудинина), от восстановления которой отказались в память о трагических событиях тех лет. Посещающим Волгоград туристам доступно множество вариантов тематических экскурсий. Например, на сайте Tripster.com обзорный шестичасовой тур по городу стоит 15 тыс. руб. для группы до четырех человек.

Добраться до Волгограда можно прямым авиарейсом из Москвы. Наиболее бюджетный перелет «Победой» туда-обратно на 7–11 мая в конце апреля на «Авиасейлс» стоил 23,5 тыс. руб. Полет в одну сторону займет чуть меньше двух часов. Ехать на поезде по тому же маршруту придется около суток, зато окажется значительно дешевле. Билеты в плацкарт на майские праздники в конце апреля можно было найти по цене от 4 тыс. руб. в одну сторону. На 7–11 мая в Волгограде в конце апреля для бронирования были доступны шесть отелей. Самый дорогой из них предлагал номер за 82 тыс. руб. на двоих при размещении с завтраком. Наиболее дешевый — около 10 тыс. руб., но речь там шла о капсульном хостеле.

Заграничная программа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Оборона Брестской крепости — одно из первых масштабных и знаковых сражений Великой Отечественной войны. Сейчас здесь находится крупный мемориал, посвященный тем событиям. Здесь туристам-паломникам расскажут, что история самой крепости тянется с 1836 года: здание связано и со многими значимыми событиями. Неслучайно с прошлого года Брестская крепость по инициативе властей Белоруссии включена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас комплекс открыт для посещения туристами ежедневно, с восьми утра и до полуночи. Цена обычного взрослого билета при посещении составляет 10 белорусских рублей, что соответствует 275 рублям российским.

Вариантов добраться в Брест немало. Можно отправиться на личном автомобиле. Можно воспользоваться иным транспортом. В конце апреля на официальном сайте ОАО РЖД цена наиболее доступного плацкартного билета на прямой поезд из Москвы в Брест на вечер 7 мая составляла 5,8 тыс. руб. На 8 мая были доступны купе от 9,8 тыс. руб. Дорога от Белорусского вокзала до Бреста займет 12–14 часов. Альтернативный вариант — самолет из Москвы в Брест или Минск. Наиболее доступный вариант перелета до белорусской столицы и обратно на 7–11 мая на «Авиасейлс» в конце апреля стоил около 23 тыс. руб.

Поездка с перелетом в Минск позволит осмотреть не только Брестскую крепость, но и другие памятные места Белоруссии, связанные с событиями Великой Отечественной войны. К таковым относится расположенный неподалеку от Минска мемориальный комплекс «Хатынь». Он создан на месте сожженной гитлеровцами деревни. Мемориал создан в память о более 600 сожженных фашистами деревень, которые вместе с их жителями были уничтожены немцами на протяжении всей войны. Добраться до комплекса проще всего на автомобиле или специальном трансфере.

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Еще вблизи Минска располагается мемориальный комплекс «Тростенец», посвященный жертвам одноименного концлагеря. Многие памятные места туристы смогут найти и в самом городе. Это, например, мемориал «Яма», расположенный на месте массового расстрела местных жителей, архитектурно-скульптурный комплекс «Минск — город-герой» и другие памятные места.

Планирование путешествия в Минск на майские праздники не стоит откладывать: качественный номерной фонд в городе ограничен. На ресурсе «Островок» в конце апреля туристы на период с 8 по 11 мая могли выбрать лишь один из девяти доступных отелей. Практически все варианты располагались на удалении от центра. Например, размещение в объекте Green City TGB у станции метро «Каменная Горка» на двоих с завтраком стоило 43,3 тыс. руб. за три ночи.

Ближнее Подмосковье

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Впрочем, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной и отпраздновать Победу совсем не обязательно отправляться в дальнее путешествие. Спланировать краткосрочные тематические поездки вполне могут и жители крупных городов, решившие провести основной период праздников дома или на даче. Например, для жителей Москвы очевидной программой станет посещение расположенного на Минском шоссе парка «Патриот» и главного храма вооруженных сил. Здесь расположен, например, Танковый музей, представляющий значительную экспозицию военной техники, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» и прочие тематические экспозиции. Единый взрослый билет в парк «Патриот», включающий все зоны, на официальном сайте стоит 1 тыс. руб. Детский обойдется в 500 руб.

Можно отправиться и немного дальше. В том же направлении, в деревне Петрищево, располагается музейный комплекс «Зоя», рассказывающий гостям о жизни Зои и Александра Космодемьянских. Именно здесь в 1941 году погибла знаменитая героиня. Входной билет для взрослых на официальном сайте музея стоит 400 руб. Обзорная экскурсия продолжительностью три академических часа обойдется в 2,5 тыс. руб. для группы до десяти человек. Посещение комплекса при этом потребуется оплатить отдельно.

По Новорижскому шоссе из Москвы можно добраться до Ржевского мемориала Советскому Солдату — одного из наиболее известных памятных комплексов последних лет, посвященных Великой Отечественной войне. Объект находится в Тверской области, но многие туристы планируют сюда однодневные путешествия. Расстояние от центра Москвы — около 230 км.

Для жителей регионов туроператоры организуют по Москве специальные экскурсионные программы, приуроченные к празднованию 9 Мая. Например, на сайте «Дельфина» предлагается трехдневный тур «День Победы в Москве». Он предполагает посещение музеев и тематических выставок в самом городе, включая Поклонную гору, павильоны ВДНХ, «Зарядье» и проч., речную прогулку, просмотр салюта с борта теплохода и размещение на две ночи. Стоимость поездки составляет 48,9 тыс. руб. при двухместном размещении, без учета оплаты дороги.

Александра Мерцалова