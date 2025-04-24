Первая «пятерка»

Первые месяцы спортивного сезона 2025 года ознаменовались прорывом в элиту женского тенниса новой звезды — 17-летней россиянки Мирры Андреевой. Выиграв несколько престижных титулов в одиночном и парном разрядах, самая юная представительница первой сотни мирового рейтинга не только ворвалась в топ-10, но и преодолела рубеж в $5 млн призовых, что в XXI веке в ее возрасте еще не удавалось ни одной теннисистке.

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Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российская теннисистка Мирра Андреева во время матча

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Счет открыт

Девочки-подростки, врывавшиеся в мировую теннисную элиту, пока их сверстницы решали школьные задачки, всегда привлекали особое внимание и надежды любителей и профессионалов от спорта. Примеров тому масса. Еще в апреле 1980 года рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) возглавила 17-летняя американка Трейси Остин. Спустя десять лет в том же возрасте югославка Моника Селеш выиграла один из турниров Большого шлема — Открытый чемпионат Франции. А еще через год 14-летняя Дженнифер Каприати, которую называли чудо-девочкой американского тенниса, там же, в Париже, пробилась в полуфинал.

Не отставали и россиянки. Нашей первой суперзвездой тенниса мирового уровня стала Анна Курникова, которая в 1997 году в 16 лет дошла до полуфинала Wimbledon. Не выиграв ни одного титула в одиночном разряде из-за высокой конкуренции и травм, она оставила ярчайший след в истории тенниса, оставаясь его главным секс-символом на рубеже двух тысячелетий, хотя по сумме призовых за карьеру (см. справку) во много раз уступает своим бывшим соперницам — сестрам Уильямс и швейцарке Мартине Хингис. В 2004 году, также на Wimbledon, взошла звезда 17-летней Марии Шараповой, которая в финале самого престижного теннисного турнира переиграла саму Серену Уильямс. Завоевав пять титулов на турнирах Большого шлема и пять раз поднимаясь на высшую строчку мирового рейтинга с 2005 по 2012 год, Шарапова до сих пор входит в четверку лидеров по призовым доходам.

О том, что в России подрастает очередная юная талантливая теннисистка, специалистам было известно давно.

В 2021 году в составе девичьей сборной России 14-летняя Мирра Андреева выиграла командное первенство мира среди спортсменов в возрасте до 15 лет.

К тому времени она уже три года была на контракте у International Management Group (IMG) — глобальной маркетинговой компании, представлявшей интересы Роджера Федерера, Новака Джоковича, сестер Уильямс, Наоми Осаки и других звезд, компании, с которой на протяжении всей карьеры сотрудничает и Мария Шарапова. Кстати, теннисным направлением в IMG сейчас руководит Макс Айзенбад, агент знаменитой россиянки, который дорос до должности старшего вице-президента. Что касается Мирры Андреевой и ее старшей сестры Эрики, которая на данный момент к 20 годам достигала середины седьмого десятка рейтинга WTA и имеет на своем счету примерно $1,2 млн призовых, то их ведет команда из нескольких агентов IMG, в том числе Лев Кассиль, работающий также с Шараповой и самым титулованным действующим российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Первые призовые Андреева получила в возрасте 13 лет и 9 месяцев. За выход во второй круг одиночной сетки на турнире Международной федерации тенниса (ITF) с призовым фондом $15 тыс. в Шарм-эш-Шейхе ей начислили $294. Для дебюта на профессиональных турнирах это не рекордный, но сравнительно ранний возраст. Например, нынешний лидер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко сыграла первое состязание ITF в 14 лет и 6 месяцев, ее ближайший преследовательница полька Ига Швёнтек — в 15 лет и 5 месяцев, победительница прошлогоднего итогового турнира WTA американка Коко Гауфф — в 14 лет и 2 месяца, а Мария Шарапова в 2001 году — ровно в 14 лет.

К середине апреля 2023 года на счету Андреевой было уже $38,1 тыс. призовых. Именно тогда она впервые заявила о себе в полный голос, дойдя до четвертого круга Открытого чемпионата Мадрида, который имеет категорию WTA 1000, высшую по статусу женского профессионального тура (чемпионаты Большого шлема проводятся под эгидой ITF). Этот блестящий для дебютантки результат в одиночном разряде вместе с выходом во второй круг в паре позволил Андреевой разом заработать почти $100 тыс. Тогда я спросил возмутительницу спокойствия в испанской столице, что она собирается делать с такими деньжищами, она ответила: «Призовые отдам папе. Он поступит с ними так, как посчитает нужным. Скорее всего, деньги пойдут на тренировочный процесс». Ну а к концу первого, неполного, сезона Андреевой на уровне WTA в графе «призовые» ее странички на официальном сайте этой организации значилась уже сумма весьма солидная даже для куда более старших именитых теннисисток — $770 тыс.

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Серена как зеркало инфляции

Лидерство по количеству призовых за карьеру в женском теннисе с огромным отрывом уже давно удерживает американка Серена Уильямс, которая в два с лишним раза опережает свою сестру Винус, занимающую в соответствующем рейтинге второе место. Звезд более ранних периодов — например, американки Мартины Навратиловой и немки Штеффи Граф, которые доминировали в 1970-е, 1980-е и первую половину 1990-х годов, в первой десятке нет. Причиной тому, естественно, постоянный рост призовых, который отчасти связан с инфляцией. За последние 25 лет на турнирах WTA они увеличились в 4,5 раза (см. справку), а на турнирах Большого шлема — еще больше.

В этом отношении показателен Открытый чемпионат США, который давно является самым щедрым мейджором. В 2000 году мужчины и женщины разыграли там в общей сложности $15 млн, из которых $800 тыс. достались победительнице в одиночном разряде Винус Уильямс. В 2024 году призовой фонд US Open составил уже $75 млн, ровно в пять раз больше, чем на финише XX века, а чемпионка Арина Соболенко заработала $3,6 млн. Конечно, до Серены Уильямс и белоруске, и ее главной конкурентке в борьбе за лидерство в рейтинге Иге Швёнтек еще очень далеко. Но обойти Винус Уильямс им по силам — если, конечно, они продолжат побеждать.

Теннисистки, к слову, не очень довольны своими заработками. Недавно игроки, входящие в первые двадцатки рейтингов WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), потребовали новой системы распределения доходов от проведения Открытых чемпионатов Австралии, Франции, США и британского Wimbledon, организаторами которых выступают три национальные федерации тенниса, а также Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. В качестве главного аргумента приводится ситуация в некоторых других профессиональных видах спорта. Скажем, в Национальной баскетбольной ассоциации игроки получают половину дохода, который генерируется лигой за сезон. Участники же, к примеру, Открытого чемпионата Франции по теннису в прошлом году получили лишь 16% от общего дохода турнира.

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В компании с Федерером

Впрочем, зачастую призовые — не главная статья доходов мастеров теннисной ракетки и мяча. Не случайно в первых десятках самых успешных в финансовом отношении спортсменок, которые публикует Forbes, много теннисисток, уже миновавших пик карьеры. Например, по итогам 2024 года (см. справку) туда попали давно выбывшая из топ-10 классификации WTA ее бывший лидер японка Наоми Осака, так и не сумевшая закрепиться в мировой элите чемпионка US Open 2021 года британка Эмма Радукану, а также 44-летняя Винус Уильямс, которая за весь прошлый сезон провела всего два матча и оба проиграла.

Обилие теннисисток в подобных рейтингах уже давно никого не удивляет. «Теннис — уникальный по своей географии глобальный вид спорта, другого такого просто нет. Крупные теннисные турниры идут практически круглогодично, зрелище на них гарантировано, отсюда повышенный интерес к теннисисткам со стороны коммерческих партнеров, в том числе мировых брендов»,— считает известный теннисный эксперт, член комитета Международного теннисного зала славы Алексей Селиваненко. С этой точки зрения будет интересно, попадет ли через год в десятку Forbes Андреева. Ведь к экипировочным контрактам с Nike (форма) и Wilson (ракетки) она в прошлом году добавила рекламное соглашение с косметической компанией ISDIN, а в январе заключила контракт с люксовым часовым брендом Rolex, у которого на контракте сам Роджер Федерер. В 2025 году, по оценкам «Денег», доходы Андреевой по этим контрактам составят $5–6 млн, в зависимости от бонусов, которые Nike начисляет на основании результатов на крупных турнирах и места в рейтинге по итогам сезона.

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С призовыми у Андреевой в этом году пока все в порядке. Выиграв в одиночке два престижных турнира категории 1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе и добавив к этому два парных титула в Брисбене и Майами, завоеванные вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер, она всего за три месяца заработала $2,5 млн, в общей сложности преодолев отметку в $5 млн, став второй теннисисткой за всю историю, сумевшей сделать это в 17 лет (первой в 1997 году была швейцарка Мартина Хингис).

После завершения состязания в Дубае я снова спросил госпожу Андрееву, как она поступит с призовыми, которые были положены за победу,— теперь уже почти $600 тыс. И получил примерно такой же ответ, как и двумя годами ранее: «Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счета в банке я все еще не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, еще не решила, на какой именно».

Евгений Федяков