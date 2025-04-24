Недвижимость как подарок

В мире люксовых подарков дарение недвижимости давно перестало быть исключением. Подарки такого рода говорят не только о благосостоянии и статусе дарителя, но и о его уважении, а порой — глубокой эмоциональной привязанности ко второй стороне. Самые дорогие «недвижимые» подарки фигурировали в прессе, вызывая бурные обсуждения и восхищение. Но элитная недвижимость — это не просто презент, это еще и хорошая инвестиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент»

Один из самых известных примеров — подарок Жаклин Кеннеди от Аристотеля Онассиса. Он преподнес ей остров Скорпиос, который стал символом их союза. Спустя десятилетия этот остров был продан за сумму свыше $100 млн.

Голливуд не отстает. В 2013 году Анджелина Джоли подарила Брэду Питту остров в форме сердца — Петра-Айленд у берегов Нью-Йорка. Стоимость этого романтического жеста оценивалась в $20 млн. На острове располагались две виллы, спроектированные в стиле Фрэнка Ллойда Райта. Этот подарок стал настоящей сенсацией в медиа.

На международной арене выдающимся жестом стал подарок от индийского миллиардера Мукеша Амбани своей жене — 27-этажный дом «Антилия» в Мумбаи. Его стоимость превышает $1 млрд, что делает здание одним из самых дорогих частных домов в мире. Презент, помимо дома с кинотеатром и спа, включает вертолетную площадку, три вертолетных ангара, несколько бассейнов и парковку на 168 машин.

Арабские шейхи также славятся роскошными дарами. Один из представителей королевской семьи ОАЭ подарил своей невесте виллу в Лондоне стоимостью более 120 млн фунтов стерлингов. Эта недвижимость стала самой дорогой покупкой в районе Найтсбридж за последние годы. Аналитики считают, что стоимость подобных подарков в премиальных локациях мировых столиц будет только расти.

Китайские миллиардеры в последнее десятилетие также активно инвестируют в подарочную недвижимость. Например, в 2024 году один из предпринимателей Поднебесной подарил своей дочери особняк в Беверли-Хиллз стоимостью около $60 млн. Этот жест вызвал волну обсуждений в китайских соцсетях и стал предметом аналитических обзоров в деловой прессе.

На фоне таких примеров интересен случай из Германии, когда известный коллекционер подарил музею в Мюнхене историческое здание в центре города. Стоимость объекта составляла около €80 млн. Это дарение стало важным событием для культурной и архитектурной сцены страны.

Во Франции в 2024 году было зафиксировано сразу два случая дарения замков. Один из них, находящийся в долине Луары, был подарен внуку владельца на совершеннолетие. Второй замок в Бургундии стал свадебным подарком. Эти примеры подтверждают, что недвижимость — это не просто инвестиция, но и способ сохранить историю, создать наследие и подчеркнуть важность момента.

Дубай также удерживает позиции на рынке самых дорогих подарков. В конце 2024 года один из миллиардеров приобрел пентхаус в Бурдж-Халифе за $72 млн и преподнес его в качестве свадебного подарка. Объект с отделкой из редчайших материалов и панорамными видами на город имеет в том числе персональный лифт.

В США недвижимость как подарок — часть культурного кода элиты. Так, в 2024 году известный IT-предприниматель подарил своей супруге ранчо в Монтане стоимостью более $100 млн. На участке, помимо современного экологичного жилья, расположены несколько озер и частный аэродром. Сделка стала самой крупной частной покупкой земли в регионе за последние 15 лет.

Такие подарки демонстрируют не только щедрость и особое расположение дарителя, но и его стратегическое мышление. Владение недвижимостью экстра-класса в востребованных локациях является выгодным активом. Более того, элитная недвижимость может использоваться и как инструмент репутационного влияния.

Как у нас

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент» Фото: Пресс-служба ГК «Галс-Девелопмент»

Российские миллиардеры тоже не остаются в стороне от щедрых жестов. Один из самых дорогих подарков в виде недвижимости в России — особняк на Рублевском шоссе, который получил в дар член семьи одного из предпринимателей. Рыночная стоимость объекта оценивалась в 3 млрд руб. Такие подарки часто сопровождаются обсуждениями налоговых последствий и юридических тонкостей, поэтому имена сторон участники рынка, знающие о сделке, не называют.

Наверное, один из самых известных примеров на рынке элитной недвижимости Москвы — это дом-яхта Capital Hill Residence в виде космического корабля в Барвихе, который бизнесмен Владислав Доронин подарил супермодели Наоми Кэмпбелл во время их романтических отношений. Территория проекта оборудована спа-зоной, большим бассейном, банным комплексом и специально отведенным местом для вечеринок. Это единственная в мире частная резиденция, спроектированная архитектурным бюро Захи Хадид. Он также подарил Наоми Кэмпбелл пентхаус в МФК «Легенда Цветного», а супермодель стала хедлайнером рекламной кампании этого проекта.

Партнер, директор департамента жилой недвижимости NF Group Андрей Соловьев говорит, что элитная недвижимость является весьма популярным подарком для женщин. Одной из самых востребованных локаций, где апартаменты приобретаются состоятельной аудиторией для дарения, является ММДЦ «Москва-Сити». Поскольку инфраструктура «Сити» очень разнообразна и включает фитнес-клубы, рестораны, магазины, салоны красоты и прочие заведения, обеспечивающие комфорт, все это отлично дополняет подарок.

Второй по частоте историей можно назвать дарение недвижимости взрослым детям для самостоятельного проживания, а также в качестве подарка при поступлении в высшее учебное заведение или на свадьбу. В этом случае родители покупают как квартиры, так и апартаменты, если потребности в прописке нет.

Нередко бывает, что сами дети приобретают недвижимость в подарок для пожилых родителей. Как правило, это или квартира в ближнем Подмосковье, или загородный дом с участком. Жилье также приобретается для того, чтобы перевезти пожилых родителей из регионов.

Основатель компании Host (предоставляет консьерж-сервис уровня 5* отелей для премиальных объектов недвижимости) Глеб Крючков рассказал, что клиенты нередко обращаются к ним в том числе и с запросом поиска недвижимости. «Чаще всего нужно найти жилье для длительной аренды уровня дорогого отеля. Но мы искали и жилье, и офисы для покупки. Для этого нам не нужно постоянно мониторить рынок недвижимости — достаточно знать, у кого спросить»,— говорит господин Крючков, добавляя, что тем не менее запросы на поиск недвижимости в его компании не такие частые, как на покупку редкого автомобиля, сумки Birkin или, например, винтажного сервиза Tiffany стоимостью €430 тыс.— он нужен был дарителю в качестве новогоднего подарка в декабре прошлого года.

Участники рынка также отмечают, что в России растет интерес к уникальным объектам в центре Москвы. Особенно это заметно в проектах, предлагающих не только локацию, но и культурный контекст. Одним из таких проектов стал «Космо 4/22» на Космодамианской набережной в Замоскворечье. Проект от «Галс-Девелопмент» позиционируется как клубный дом de luxe класса с квартирами от 45 до 176 кв. м.

В проекте два шестиэтажных корпуса — «Река» и «Сад» — выполненных по самым высоким международным стандартам. Архитектурная концепция была разработана британским бюро Dyer и российской командой «МАРКС». Интерьеры оформлены в сдержанной элегантной эстетике неоклассики. И конечно, проект на первой линии у воды впечатляет своими видами: из окон открывается роскошная панорама на Кремль, Зарядье и Москва-реку.

Среди других особенностей проекта — пентхаусы с потолками до 7,6 метра, личные террасы, тайный сад с мраморными львами, копиями знаменитых львов семейства Медичи, и круглосуточный сервис. «Космо 4/22» уже имеет три профессиональные награды, включая статус «Клубного дома №1». Квартиры здесь приобретают не только москвичи, но и состоятельные клиенты из регионов и зарубежья.

Элитная недвижимость в подарок — это не просто инвестиции, но и способ выразить благодарность, любовь или создать символ преемственности. В условиях турбулентности такие активы приобретают особую ценность. Владение уникальным объектом становится частью личного бренда владельца.

Основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева говорит, что такой формат подарков чрезвычайно редок и становится действительно событием на рынке, на долю таких сделок в общем объеме продаж приходится не более 1–2%. «Это не просто подарок, это инвестиция в будущее с высоким статусом, которая увеличивает свою стоимость со временем, а также является способом сохранения капитала»,— убеждена госпожа Румянцева.

По данным Kalinka Ecosystem на конец первого квартала 2025 года, средневзвешенная цена предложения за квадратный метр в сегменте de luxe показала годовой прирост на 12%, достигнув 2,9 млн руб./кв. м, а в сегменте premium — на внушительные 29%, до 1,3 млн руб./кв. м. Общий рост по рынку также оставался высоким, на 25% год к году. «Это подтверждает сохраняющуюся активность и инвестиционную привлекательность элитных объектов. Такой потенциал роста стоимости делает подобный подарок не просто символом статуса, но и осязаемым активом, который со временем будет только дорожать, обеспечивая финансовое благополучие получателя»,— констатирует Екатерина Румянцева. Если говорить о «Космо 4/22», то с момента старта продаж в 2022 году стоимость метра в проекте выросла более чем в два раза и сейчас стартует от 1,4 млн руб. На данный момент распродано 55% лотов. Дом будет сдан весной этого года.

Однако инвестиционная привлекательность может различаться в зависимости от конкретной локации. Анализ динамики цен по районам Москвы за год показывает неоднородную картину. Например, большой рост средневзвешенной цены предложения был зафиксирован в районе Арбата (плюс 92% г/г), что подчеркивает высокий спрос на эксклюзивные объекты в этой исторической части города. Также значительную положительную динамику показали традиционно престижные Тверской район (плюс 28% г/г) и Хамовники (плюс 21% г/г).

«Особенно интересны в этом контексте знаковые проекты в исторически значимых и востребованных локациях, которые не только обладают уникальными характеристиками, но и показывают опережающий рост стоимости, часто превосходя средние показатели по району»,— говорит госпожа Румянцева.

И если раньше дарение дорогой недвижимости считалось прерогативой высокопоставленных особ, сегодня такие жесты становятся частью культуры состоятельных людей нового времени. Подарки могут быть самыми разными, но высококлассная недвижимость — это всегда о будущем. О семье, статусе и доверии. О том, что важно сохранить и передать. Поэтому важно выбрать такую, которая станет символом наследия и уважения к тем, кому дарят лучшее.

Екатерина Карадемирова