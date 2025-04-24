Петербургские ветеринары нашли простой способ обнаружить фальсификацию молока
Содержание меламина за несколько минут определяется методом инфракрасной хроматографии
Проверить молоко на содержание опасного меламина теперь можно, просто приложив каплю к кристаллу прибора и получив результат за несколько минут. Новый метод использует инфракрасную спектрометрию и не требует химических реактивов, фильтрации или сложной подготовки образцов.
Фото: anita jankovic / unsplash.com
Исследование провела Татьяна Калюжная, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Работа выполнена при поддержке Министерства сельского хозяйства России в рамках государственного задания. Результаты опубликованы в декабре 2024 года в журнале «Международный вестник ветеринарии».
Меламин — химическое вещество, которое недобросовестные производители добавляют в молоко для искусственного завышения показателей содержания белка. Употребление продуктов с меламином может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, содержание меламина в молоке не должно превышать 1,0 мг/кг.
Сейчас для обнаружения меламина в молоке используют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Этот метод требует дорогого оборудования и сложной подготовки проб с использованием различных химических реактивов.
Новый метод работает так: каплю молока наносят на кристалл ZnSe в приставке нарушенного полного внутреннего отражения инфракрасного Фурье-спектрометра. Прибор регистрирует спектр образца, который затем анализируется компьютерной программой. Весь процесс занимает до десяти минут.
«Мы обнаружили, что в ИК-спектрах молока с меламином присутствует характерная полоса поглощения в диапазоне 810 см–1. Эта полоса есть во всех образцах с концентрацией меламина от 1,0 до 25 мг/кг и отсутствует в чистом молоке. Это позволяет не только выявить наличие меламина, но и точно определить его количество»,— объясняет Татьяна Калюжная.
Заполненная пробой молока кювета, помещенная в БИК-анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ -12 (для снятия инфракрасных спектров в ближнем диапазоне)
Фото: пресс-служба СПбГУВМ
Для определения концентрации меламина ученые построили градуировочную зависимость, учитывающую высоту пика на ИК-спектре. Коэффициент детерминации этой модели составил 0,994292, что очень близко к 1 и говорит о высокой точности метода.
Разработанная методика делает проверку молока на меламин более быстрой и доступной. Лабораториям больше не потребуется проводить сложную пробоподготовку и использовать дорогостоящие реактивы. Этот подход может применяться как в государственных лабораториях по контролю качества продуктов, так и на молокоперерабатывающих предприятиях.
Исследование проводилось на базе учебно-исследовательского центра экспертизы пищевых продуктов и кормов для животных СПбГУВМ в 2024 году. На основе этого метода могут быть разработаны новые способы анализа безопасности и других пищевых продуктов.
Тамара Калюжная, доцент, кандидат ветеринарных наук, кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы СПбГУВМ, ответила на вопросы «Ъ-Науки»:
— Можно ли адаптировать этот метод для анализа других пищевых продуктов (например, детских смесей, сыров, йогуртов)?
— Конечно, нами были проведены исследования в рамках государственного задания при поддержке Министерства сельского хозяйства России по применению метода инфракрасной спектрометрии в ближнем и среднем диапазоне для исследования молочных продуктов, в частности проводили эксперименты по обнаружению меламина в сырах, сметане, сливках. Нами было установлено, что с помощью метода инфракрасной спектрометрии меламин идентифицируется при его наличии в этих продуктах.
— Как работает принцип нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) в ИК-спектрометрии и почему он эффективен для жидкостей?
— Принцип нарушенного полного внутреннего отражения в инфракрасной спектрометрии основан на отражении пучка излучения на границе кристалла НПВО с относительно высоким показателем преломления и исследуемого образца с более низким показателем преломления. При этом полное отражение всего излучения возникает, когда угол между падающим лучом и границей между образцом и кристаллом превышает критическое значение. Однако образуется затухающая волна, которая слегка проникает в образец и частично поглощается. Полное отражение нарушается, в результате этого становится возможной запись спектра поглощения.
Эффективность применения для анализа жидкостей объясняется несколькими факторами. Во-первых, этот метод позволяет анализировать различные многокомпонентные водные растворы. Во-вторых, большим преимуществом является отсутствие пробоподготовки, то есть не нужно использовать какие-либо химические реактивы для разбавления исследуемого образца, какое-либо вспомогательное оборудование для измельчения исследуемого образца. Кроме того, не имеет значения толщина исследуемого образца, так как длина оптического пути не зависит от толщины.
Пробы молока без добавленного меламина
Фото: пресс-служба СПбГУВМ
— Какие еще современные методы (например, рамановская спектроскопия, масс-спектрометрия) могут конкурировать с этим подходом?
— Эти методы — как рамановская спектроскопия, так и масс-спектрометрия — используются для идентификации меламина. В научных журналах публикуются различные модификации этих методов, например поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия (SERS) с наночастицами серебра или золота или тандемная масс-спектрометрия (МС/МС). Но применение этих методов требует квалификации специалистов, дорогостоящего оборудования. Кроме того, необходимо применение различных химических веществ, например растворителей, для экстракции меламина из исследуемых проб молочных продуктов.
— Исследуется ли одновременное обнаружение нескольких загрязнителей (например, меламин + антибиотики + афлатоксины)?
— Да, нами были проведены исследования по созданию градуировочных моделей для анализаторов, работающих в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК-анализаторы), с целью анализа молока не только по количественному содержанию меламина, но и мочевины. Кроме того, проводим исследования по идентификации мочевины и антибиотиков в молоке с помощью инфракрасной спектрометрии в средней инфракрасной области (ИК-Фурье-анализаторы). Исследования по афлатоксинам еще не проводили, но, возможно, стоит попробовать.
— Насколько дорогостоящее оборудование требуется для этого метода и смогут ли его использовать небольшие фермерские хозяйства?
— В среднем стоимость инфракрасных анализаторов зависит от множества факторов, например технических характеристик. Так, высокоточные модели с низким уровнем шума требуют сложных компонентов (например, охлаждаемых детекторов), что увеличивает стоимость. Анализаторы с широким спектральным охватом (например, ближний, средний или дальний ИК-диапазоны) дороже из-за необходимости использования специализированных источников излучения и детекторов. Наличие программного обеспечения для анализа данных, облачных решений или машинного обучения также влияет на цену инфракрасных анализаторов. И ряд других параметров также способствует ценообразованию, но на сегодняшний момент некоторыми производителями выпускаются приборы портативные, совмещающие в себе два метода анализа молока — ультразвуковой и инфракрасный, с помощью которых можно определять наличие меламина, мочевины и показателей качества молока: массовая доля жира, белка и другие. По стоимости они вполне доступны для небольших производителей молока и молочных продуктов.
— Планируется ли создание портативных анализаторов на основе этой технологии для экспресс-проверок на рынках и в магазинах?
— Приборостроение развивается с учетом современных тенденций, в том числе в сфере контроля качества и безопасности пищевых продуктов, поэтому создание высокоточных портативных инфракрасных анализаторов для обнаружения меламина вполне реализуемо.
ИК-Фурье-спектрометр ИНФРАЛЮМ ФТ-08 (для проведения исследований по определению меламина в средней инфракрасной области)
Фото: пресс-служба СПбГУВМ
— Как скоро метод может быть внедрен в государственные системы контроля качества (Россельхознадзор, Роспотребнадзор)?
— Исследование молока и молочной продукции с использованием инфракрасной спектрометрии регламентируется ГОСТом 32255-2013 «Молоко и молочная продукция. Инструментальный экспресс-метод определения физико-химических показателей идентификации с применением инфракрасного анализатора (с изменениями №1, 2)», но в нем не предусмотрена и не описана методика определения меламина. Кроме того, в этом стандарте отсутствует информация по применению метода инфракрасной спектрометрии в среднем диапазоне для определения меламина. Эти методики еще не внесены в сферу деятельности аккредитованных лабораторий, над чем мы в настоящее время работаем. Процесс небыстрый, занимает достаточное количество времени.
— Есть ли аналогичные разработки за рубежом и как они сравниваются с российским методом?
— Зарубежные ученые и исследователи публикуют результаты по применению метода инфракрасной спектрометрии в ближнем и среднем диапазоне для обнаружения меламина, однако все эксперименты проводят на оборудовании, разработанном в других странах. В наших исследованиях использовались анализаторы российских производителей, включая программное обеспечение наших инженеров-разработчиков. И результаты, полученные нами, свидетельствуют о том, что разработанные приборы и программное обеспечение не уступают по точности, эффективности и техническим характеристикам зарубежному оборудованию и позволяют обнаружить фальсификацию меламином молока и молочных продуктов.