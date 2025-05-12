Дни рождения
Сегодня исполняется 54 года владельцу группы компаний «Регион» Сергею Сударикову
Сергей Судариков
Фото: пресс-служба ГК «Регион»
Его поздравляет губернатор Амурской области Василий Орлов:
—- Уважаемый Сергей Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваш вклад в социально-экономическое развитие Амурской области трудно переоценить. Благодаря Вашей активной позиции, стратегическому видению и готовности вкладывать силы в перспективные проекты регион получил мощный импульс для роста и процветания. Уникальная трансграничная канатная дорога Благовещенск—Хэйхэ через реку Амур, Международный многофункциональный общественный центр, таможенно-логистический терминал «Каникурган», речной и сухой порт Благовещенска — все эти проекты позволят нам укрепить сотрудничество с Китаем и повысить уровень жизни в регионе. Сергей Николаевич, уверен, что все наши совместные проекты будут реализованы, а сотрудничество продолжится и дальше. В праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов и новых интересных проектов!