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В Новочебоксарске сгорел автомобиль в гаражном кооперативе

18 апреля вечером в гаражном кооперативе «Автоград» на улице Силикатной произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Лада Гранта». Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

В Новочебоксарске сгорел автомобиль в гаражном кооперативе

В Новочебоксарске сгорел автомобиль в гаражном кооперативе

Фото: МЧС по Чувашской Республике

В Новочебоксарске сгорел автомобиль в гаражном кооперативе

Фото: МЧС по Чувашской Республике

По предварительным данным, причиной возгорания автомобиля стал аварийный режим работы электропроводки.

Всего за сутки в республике было зарегистрировано 3 пожара. Спасатели 1 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Влас Северин

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