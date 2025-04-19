В Новочебоксарске сгорел автомобиль в гаражном кооперативе
18 апреля вечером в гаражном кооперативе «Автоград» на улице Силикатной произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Лада Гранта». Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.
В Новочебоксарске сгорел автомобиль в гаражном кооперативе
Фото: МЧС по Чувашской Республике
По предварительным данным, причиной возгорания автомобиля стал аварийный режим работы электропроводки.
Всего за сутки в республике было зарегистрировано 3 пожара. Спасатели 1 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.