Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

Старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову, который возглавляет министерство спорта республики, присвоили звание «Почетный гражданин города Грозный». Нагрудный знак ему вручил отец Рамзан Кадыров.

Министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что звание почетного гражданина Грозного Ахмат Кадыров получил за значимый вклад в развитие спорта. «За короткое время Ахмат Рамзанович уже достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики. Он является успешным управленцем, достойным представителем своего рода»,— написал он в Telegram.

ТАСС передает, что церемония награждения прошла во время открытия республиканского центра спортивной борьбы. Там же глава Чечни вручил государственные награды представителям региональной федерации спортивной борьбы, сотрудникам профильного ведомства, тренерам и спортсменам.

19-летний Ахмат Кадыров возглавляет министерство спорта Чечни с мая 2024 года. До этого он занимал должности советника главы республики, замминистра спорта Чечни и министра республики по делам молодежи. Он также возглавляет футбольный клуб «Ахмат». Удостоен нескольких ведомственных и региональных наград.