Московское «Динамо» сравняло счет в серии play-off Кубка Гагарина

Московское «Динамо» во второй раз подряд обыграло казанский «Ак Барс» (3:2) в четвертом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравняло счет в серии до четырех побед — 2:2.

У «Динамо» отличился дублем Дилан Сикьюра (7-я и 33-я минуты), еще один гол на счету Артема Михеева (26). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов (27) и Дмитрий Яшкин (58).

Пятый матч серии состоится 20 апреля в Москве.

Таисия Орлова