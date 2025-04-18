Первая международная биеннале экологического искусства открылась в Нижнем Новгороде 18 апреля выставкой «Земное/Планетарное» в Арсенале. Это один из шести спецпроектов, которые постепенно будут представлять зрителям до середины ноября. Биеннале подготовлена совместно с московской галереей «Триумф». Ее совладелец Дмитрий Ханкин рассказал, как готовились к проекту, в чем его особенность и каким он видит нижегородского зрителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Нижний Новгород — это культурная метрополия современного искусства. Молодой, динамичный, хорошо образованный и требовательный, это город публики, нашей публики. Ей не надо объяснять, что она видит и зачем. Здесь нельзя сделать кое-как и показать кое-что. Нижний Новгород не прощает случайных вещей, поэтому мы были очень аккуратны с выбором того, что мы показываем.

Экологическое искусство — вещь общая. Тема лежала на поверхности, но мы решили ее поднять. Мы никогда не сделали бы этого без поддержки области. Я вспоминаю разговор с заместителем губернатора Олегом Берковичем, вдохновителем биеннале, который сказал: «Слушай, мы же индустриальный центр. На нашей территории Дзержинск, это очень проблемное место. Мы же умеем и знаем про это все». И вот из этого «умеем и знаем» практически за полгода выросла биеннале.

Для меня огромная честь открывать Первую международную биеннале экологического искусства. Она единственная в мире, мы долго проверяли. Есть какая-то триеннале в Малайзии, но это маленький дом, в котором проходят все проекты. У нас же за семь месяцев на шести основных и четырех дополнительных площадках на территории всего города пройдет более 100 событий — совсем не детский масштаб. Эта биеннале по-настоящему международная: 150 художников, 60 из них зарубежные, 40 стран. Собрать их воедино — непростая задача, но мы справились.

Когда мы готовили выставку, мы учитывали несколько факторов. В первую очередь проект должен соотноситься с возможностями человеческого восприятия.

Больше трех часов насиловать человека современным искусством очень сложно.

Я утверждал и буду утверждать: общение с современным искусством — это не отдых, а сложная работа. Думать человек не очень любит, а если и думает, то недолго. В этот момент надо держать зрителя в тонусе, но больше двух часов продержать нельзя.

Что предстоит увидеть на биеннале? Мы применили все средства и силы, которые были в нашем арсенале, чтобы визуализировать все аспекты экологического мышления. «Экология» с древнегреческого — это наука о доме. Вся проблематика биеннале — это проблематика общего дома. Это очень серьезный и важный проект о личной экологии и экологии пространства, в котором мы живем.

Культура помогает во всем и практически от всего. Кроме горчичников, я больше не знаю ничего, что так помогает. Давайте поддерживать биеннале ногами: ходить на проекты и лекции, слушать умных людей. Давайте любить свой дом, оглядываться по сторонам, жить чище и лучше.

Записала Елена Ковалева