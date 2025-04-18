Человек-пушка
Каким был директор «Мотовилихи»
19 апреля исполняется 15 лет со дня ухода из жизни первого директора АО «Мотовилихинские заводы» Юрия Булаева. Одно из крупнейших предприятий страны по производству артиллерийских систем господин Булаев возглавлял с 1986 по 2002 год. Под его руководством машиностроительный завод им. Ленина прошел процедуру акционирования, сохранив свой производственный потенциал и начав модернизацию мощностей. О жизненном пути многолетнего директора и почетного гражданина Пермской области — в фотогалерее «Ъ-Прикамье».