Человек-пушка

19 апреля исполняется 15 лет со дня ухода из жизни первого директора АО «Мотовилихинские заводы» Юрия Булаева. Одно из крупнейших предприятий страны по производству артиллерийских систем господин Булаев возглавлял с 1986 по 2002 год. Под его руководством машиностроительный завод им. Ленина прошел процедуру акционирования, сохранив свой производственный потенциал и начав модернизацию мощностей. О жизненном пути многолетнего директора и почетного гражданина Пермской области — в фотогалерее «Ъ-Прикамье».