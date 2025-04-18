В России подешевели куриные яйца к Пасхе

Куриные яйца в России подешевели на 12,2% по сравнению с прошлым годом. При этом молоко подорожало на 22,7%, а сливочное масло — на 37,8%. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Единственным исключением стали куриные яйца»,— сказал «РИА Новости» господин Тренин.

Он предположил, что стоимость продуктов для приготовления кулича и творожной пасхи продолжит расти в 2026 году. Впрочем, добавил эксперт, темпы роста цен могут замедлиться, если цены на молочную продукцию будут оставаться стабильными.