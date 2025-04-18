Новые корпуса УрФУ в Новокольцовском достроят до конца года

До конца 2025 года компания «Синара-Девелопмент» планирует завершить строительство трех учебных корпусов в кампусе Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Кампус возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга.

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Здания Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления (ИнЭУ) и специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ) входят во вторую очередь кампуса, их общая площадь составляет 100 тыс. кв. м. По словам министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной, образование в кампусе будет нацелено на раннее погружение обучающихся в науку.

Сегодня в корпусах институтов и лицея ведется отделка фасадов, чистовая отделка помещений, устанавливаются лифты и подъемники, монтируются сети и наружное освещение. Внутренние инженерные системы смонтированы более чем наполовину. При этом в ИнЭУ уже ставят мебель, технику и научное оборудование.

Напомним, на на проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета правительство РФ выделило 20 млрд руб. Сейчас на его территории действуют пять комплексов общежитий, рассчитанные на 8,5 тыс. мест, общественный центр, медицинский центр, спортивные объекты. Первые общежития открылись в 2023 году. В прошлом году туда переселили 520 студентов из-за ремонта общежития на ул. Фонвизина, 2.

Ирина Пичурина