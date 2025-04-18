Нижегородские власти хотят получать в бюджет деньги от продажи «блатных» номеров
Депутаты поддержали идею о продаже «красивых» номеров через Госуслуги
Законодательное собрание Нижегородской области поддержало инициативу коллег из Орловской области о легализации продажи «блатных» или «красивых» автомобильных номеров. В заксобрании отметили, что правительство региона также поддержало идею при условии, что все вырученные от продажи номеров средства будут поступать в областной бюджет.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Авторы законопроекта предлагают продавать «красивые» номера через портал Госуслуг. Стоимость лота может варьироваться от 50 до — 600 тыс. руб. Регионы смогут корректировать ее не более чем в 10 раз — в сторону уменьшения или увеличения. Авторы инициативы предлагают половину средств от продажи отправлять в федеральный бюджет, остальное — в региональный.
Нижегородские депутаты считают, что легализация продажи «красивых» номеров позволит пополнить бюджеты и даст гражданам возможность получить желаемый номер на «прозрачных» условиях. При этом они отметили, что инициатива требует серьезной проработки. При ее внедрении необходимо исключить риски коррупции и четко прописать механизм проведения продажи номеров.