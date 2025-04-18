Очередникам обозначили перспективы на год

С начала 2025 года город предоставил более 400 квартир ветеранам боевых действий, другим льготным категориям и очередникам общей очереди. Всего в этом году Смольный планирует передать 2963 квартиры, в прошлом году показатель был ниже — 2544 квартиры. Бюджет на финансирование обеспечения жильем очередников в этом году спланирован на уровне 19,33 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошедшие месяцы текущего года 101 квартира предоставлена детям-сиротам, 88 – ветеранам боевых действий, 29 – многодетным семьям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За прошедшие месяцы текущего года 101 квартира предоставлена детям-сиротам, 88 – ветеранам боевых действий, 29 – многодетным семьям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации пресс-службы городского правительства, за прошедшие месяцы текущего года 101 квартира предоставлена детям-сиротам, 88 — ветеранам боевых действий, 29 — многодетным семьям. Еще 199 квартир получили семьи с детьми-инвалидами, инвалиды, а также петербуржцы из общей очереди. Жилье горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, было предоставлено в новостройках Красногвардейского, Колпинского, Приморского и Выборгского районов. В этом году из 2963 социальных квартир 700 жилых помещений планируется выделить детям-сиротам. Представителям этой льготной категории граждан в год достижения совершеннолетия Петербург предоставляет жилье, оборудованное мебелью и техникой. Сиротам старше 23 лет выдаются сертификаты на приобретение жилых помещений.

Объем финансирования, выделенный на реализацию жилищной политики в прошлом году, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал рекордным — более 23 млрд рублей. В этом году предусмотренный бюджет составляет 19,33 млрд. В начале 2024 года бюджет тоже был равен 19 млрд, в течение года он был увеличен на 4 млрд, уточнили в пресс-службе жилищного комитета Санкт-Петербурга. Ожидается, что в этом году объем финансирования будет также дополнен.

Помимо семей участников СВО, ветеранов боевых действий, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, детей-сирот жилье от государства получают очередники, не относящиеся к льготным категориям, подчеркивают в Смольном.

По словам главы Петербурга, за последние пять лет Смольному удалось почти вдвое сократить городскую очередь. Сколько петербуржцев сегодня ожидают получения квартиры, в жилищном комитете не уточнили. Ранее «Ъ-СПб» писал, что к концу 2023 года в очереди находилось примерно 90 тыс. семей.

Александра Тен