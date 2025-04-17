В День Победы пилоты Пулково будут называть Санкт-Петербург Ленинградом

Пилоты, заходящие на посадку в Пулково, с 8 по 10 мая будут выходить на связь с авиадиспетчерами фразой «Ленинград-Подход (Контроль)», сообщили «Ъ» в филиале «Аэронавигация Северо-Запада» Госкорпорации по организации воздушного движения. Сейчас они произносят фразу «Петербург-Подход (Контроль)». Решение изменить формулировку было принято в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «Фонтанки», в эти же даты аналогичная акция пройдет в аэропорту Волгограда. Пилоты будут называть его Сталинградом (так город назывался с 1925 по 1961 год).

Ленинград был переименован в Санкт-Петербург 6 сентября 1991 года. Решение о переименовании на референдуме тогда поддержали 54% горожан.

Полина Мотызлевская, Айгуль Абдуллина