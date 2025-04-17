Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о единственной находящейся в частных руках картине делфтского мастера «золотого века» нидерландской живописи.

А вы знаете, что в частных руках находится сейчас единственная картина Яна Вермеера — «Молодая женщина, сидящая за верджинелем». Она принадлежит американскому миллиардеру Томасу Каплану. Его так называемая Лейденская коллекция включает 75 работ «золотого века» нидерландской живописи, то есть XVII столетия, 18 из них — работы Рембрандта, одна — кисти Вермеера.

У картины запутанное происхождение. Ее атрибуция была под вопросом на протяжении десятилетий, однако к тому времени, как она появилась на аукционе Sotheby’s в 2004 году, экспертный консенсус склонился в ее пользу. Авторство Вермеера было признано. Каплан тогда участвовал в торгах и даже открывал их, но в конечном итоге проиграл магнату казино Стиву Уинну. Но все же Каплан приобрел это полотно четыре года спустя, когда Уинн решил его продать вместе, кстати, с автопортретом Рембрандта.

Недавно Каплан поручил реставратору Дэвиду Буллу осмотреть и законсервировать картину Вермеера, дав ему строгие инструкции, чтобы вмешательство было незаметным. «Я хочу видеть художника, а не реставратора»,— говорил он. Результат: более четкая лепка складок на белом атласном платье модели, более мягкие тени и более дружелюбное лицо благодаря удалению поздней ретуши с губ и бровей. Оказывается, у Вермеера была более легкая рука, чем у его последователей.

Было сделано и еще одно открытие: обнаружен слой загрязнения воздуха XVII века между слоями краски. Частицы полевого шпата (побочные продукты процветающей керамической промышленности делфтского фарфора в родном городе Вермеера) попали в композицию, вероятно, уже после того, как она была создана в 1670-72-х годах. Как предполагают эксперты, Вермеер вернулся к холсту в 1675-м, в последний год жизни, чтобы добавить желтую шаль, накинутую на лиф модели. Шаль может отражать изменение моды после французского вторжения в Нидерланды в 1672 году. Или, возможно, изменение было просто коммерческим, то есть сделано по просьбе покупателя. Первоначальный владелец остается неизвестным, хотя наиболее вероятно, что это покровители Вермеера Питер ван Рейвен или Мария де Кнуйт.

Дмитрий Буткевич