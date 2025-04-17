FT узнала детали возвращения Ariston в Россию

Итальянские высокопоставленные чиновники настойчиво требовали отменить передачу активов Ariston под временное управление структуре «Газпрома», сообщил Financial Times со ссылкой на источники. Переговоры по этому поводу вели три стороны: МИД Италии, посольство в Москве, а также неизвестный итальянец, чья должность и имя не уточняются.

«Ariston проявил терпение», как выразился представитель итальянского правительства. Компания показала, что она заинтересована продолжать работу на российском рынке. Другие фирмы, которые ушли из страны после 2022 года, демонстрируют «умеренный интерес» к продолжению работы в РФ, сообщает газета. Кроме того, ряд иностранных компаний, которые планировали уйти из России, теперь рассматривают возможность остаться, пишет FT.

100% долей российской структуры Ariston передали в управление «Газпром бытовые системы» весной 2024 года. Тогда Италия предъявила претензию и вызвала посла России Алексея Парамонова в МИД. Российское диппредставительство объясняло итальянской стороне, почему национализация была законной.

Президент России Владимир Путин отменил передачу российских активов Ariston «Газпрому» 26 марта. На следующий день компания объявила о возвращении в Россию.