В Екатеринбурге открылось выездное совещание Судебного департамента при ВС

На площадке Свердловского областного суда в Екатеринбурге началось выездное двухдневное совещание Судебного департамента при Верховном суде (ВС) России. В нем принимают участие руководители управлений судебных департаментов из разных регионов страны. Они обсудят итоги 2024 года и задачи на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выездное совещание "Об итогах деятельности системы судебного департамента при Верховном суде РФ за 2024 год и задачах на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов". В центре врио губернатора Свердловской области Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Свердловский областной суд Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выездное совещание "Об итогах деятельности системы судебного департамента при Верховном суде РФ за 2024 год и задачах на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Выездное совещание "Об итогах деятельности системы судебного департамента при Верховном суде РФ за 2024 год и задачах на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов". В центре врио губернатора Свердловской области Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Свердловский областной суд Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выездное совещание "Об итогах деятельности системы судебного департамента при Верховном суде РФ за 2024 год и задачах на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На открытии совещания полпред в УрФО Артем Жога отметил высокую нагрузку, которая ложится на судей. По его словам, в 2024 году районные суды Свердловской области рассмотрели около 850 тыс. дел, на одного судью ложится около 53 дел в месяц. «Проблема находится в поле зрения высших органов судебной власти. По инициативе Верховного суда уже приняты меры по оптимизации судебной отрасли»,— сказал он.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что за прошедший год суды региона рассмотрели почти 150 тыс. дел, и напомнил про открытие в 2024 году первого нового районного суда в истории РФ в Академическом районе Екатеринбурга.

«Проведение выездного совещания по итогам года в Свердловской области, — это оценка работы судов нашего региона»,— пояснил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, уточнив, что в судебной системе региона работают 900 судей и около 3 тыс. сотрудников аппарата.

Глава Суддепа при ВС Владислав Иванов в своем выступлении в качестве основной задачи департамента отметил сохранение независимости судебной системы и ее защиту от внешнего негативного влияния, в том числе информационного.

Анна Капустина