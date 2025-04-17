Мэрия Уфы разрешила проектировать участок возле телецентра

Администрация Уфы разрешила предпринимательнице Диане Носковой разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Пушкина, Вавилова, Бакунина и Степана Разина. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Ориентировочная площадь территории 5,7 га. Участки попадают в общественно-жилую зону, где в частности возможна жилая застройка.

Как следует из открытых источников, в кварталах проектирования расположена кондитерская фабрика, административные и хозяйственные здания. Проведения общественных обсуждений по проекту не требуется.

Предпринимательница Диана Носкова занимается консультированием. Она также владеет ООО «Премиум недвижимость», предоставлявшим аналогичные услуги. Компания находится в процессе ликвидации.

Наталья Балыкова