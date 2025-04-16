СКР проверит школьников из Белорецкого района за нападение на ученицу

Белорецкий межрайонный следственный отдел СКР организовал доследственную проверку по факту инцидента с участием школьников села Инзер. Проверку также проведет прокуратура района, сообщили пресс-службы ведомств.

По предварительным данным, 15 апреля после дополнительных занятий на территории дворца культуры школьницы от 11 до 15 лет «применяли недопустимые методы обращения к своей сверстнице, снимая все это на мобильные телефоны».

«В ходе проверочных мероприятий прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего инцидента, даст оценку соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Согласно опубликованным видеозаписям в Telegram-каналах, школьницу заставили сесть на колени, ударив по голове, и заставляли извиниться за то, что она якобы гуляла с братом одной из нападавших и обзывала ее.

Венера Хисамова