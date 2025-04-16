Парламент Грузии запретил выдачу грантов без согласия правительства

Депутаты парламента Грузии приняли в третьем, окончательном чтении поправки, запрещающие физическим и юридическим лицам получать гранты от международных организаций без согласия правительства. Инициативу поддержали 80 парламентариев, против не высказался никто.

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Поправки к законам «Об иностранных агентах» и «О политических организациях» в качестве исключения приняли в ускоренном порядке. Председатель парламента Шалва Папуашвили объяснял, что западные донорские организации, по его утверждению, «финансируют радикальные антиправительственные группы», которые занимаются «культивированием языка ненависти», пытаются осуществить в стране революцию, а также «открыть в Грузии второй фронт против России».

За разрешением на выделение гранта международные организации должны будут обратиться в Антикоррупционное бюро при правительстве Грузии. Запрос будет рассматриваться в течение десяти дней. В случае получения финансовой поддержки от международной организации без согласия правительства для граждан Грузии предусмотрен штраф на сумму, вдвое превышающую размер гранта.

Поправки не касаются международных спортивных организаций, а также грантов, выделенных на учебу или научную деятельность за рубежом.

Около 100 грузинских НКО уже назвали закон «актом порабощения и угнетения грузинского народа» и предупредили, что не намерены «исполнять положения очередного русского закона».

Георгий Двали, Тбилиси