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Генерал-губернатор

75 лет со дня рождения Александра Лебедя

20 апреля генералу Александру Лебедю могло бы исполниться 75 лет. Профессиональный военный и политик, за свою карьеру он побывал в горячих точках, руководил вводом военных подразделений в Москву во время ГКЧП, был депутатом Госдумы и, наконец, губернатором Красноярского края. 28 апреля 2002 года погиб в авиакатастрофе. Яркие кадры жизни и карьеры военного и политика — в фотогалерее «Ъ».

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Августовский путч 19-22 августа 1991 года. Генерал-майор, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Александр Лебедь, перешедший в ряды сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина

Августовский путч 19-22 августа 1991 года. Генерал-майор, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Александр Лебедь, перешедший в ряды сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина

Фото: Федосеев / РИА Новости

Командующий 14-й армией генерал-лейтенант Александр Лебедь, 1993 год

Командующий 14-й армией генерал-лейтенант Александр Лебедь, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

С супругой Инной на церемонии награждения званием «Почетный гражданин города Бендеры», 1993 год

С супругой Инной на церемонии награждения званием «Почетный гражданин города Бендеры», 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

Александр Лебедь за праздничным столом, 1995 год

Александр Лебедь за праздничным столом, 1995 год

Фото: И. Зенин / РИА Новости

Генерал-лейтенант Александр Лебедь (справа) на военном аэродроме в Молдавии, 1995 год

Генерал-лейтенант Александр Лебедь (справа) на военном аэродроме в Молдавии, 1995 год

Фото: И. Зенин / РИА Новости

Во время интервью в предвыборном штабе, 1996 год. В первом туре президентских выборов господин Лебедь занял третье место, набрав 14,52% голосов избирателей

Во время интервью в предвыборном штабе, 1996 год. В первом туре президентских выборов господин Лебедь занял третье место, набрав 14,52% голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

На церемонии вручения удостоверения в кандидаты на должность президента России, 1996 год

На церемонии вручения удостоверения в кандидаты на должность президента России, 1996 год

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Начальник Генштаба вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов (второй слева на переднем плане) и председатель Совета безопасности РФ Александр Лебедь (справа на переднем плане) после подписания Хасавюртовского соглашения в Дагестане, 1996 год

Начальник Генштаба вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов (второй слева на переднем плане) и председатель Совета безопасности РФ Александр Лебедь (справа на переднем плане) после подписания Хасавюртовского соглашения в Дагестане, 1996 год

Фото: ТАСС

Кукла генерала Александра Лебедя в телепередачи «Куклы» Василия Григорьева, 1997 год

Кукла генерала Александра Лебедя в телепередачи «Куклы» Василия Григорьева, 1997 год

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым (слева), 2000 год

С губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым (слева), 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

С зампредом правительства РФ по социальным вопросам Валентиной Матвиенко на уроке английского языка в Мариинской гимназии, 2000 год

С зампредом правительства РФ по социальным вопросам Валентиной Матвиенко на уроке английского языка в Мариинской гимназии, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Преображенский  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь (второй справа) на заседании Совета федерации

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь (второй справа) на заседании Совета федерации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На пресс-конференции в гостинице «Националь», 2001 год

На пресс-конференции в гостинице «Националь», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь, 1990-е годы

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь, 1990-е годы

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Председатель Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь на заседании съезда партии, 1996 год

Председатель Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь на заседании съезда партии, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь на заседании съезда партии, 1996 год

Председатель Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь на заседании съезда партии, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кандидат в президенты России Александр Лебедь (в центре) с супругой Инной на избирательном участке, 1996 год

Кандидат в президенты России Александр Лебедь (в центре) с супругой Инной на избирательном участке, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь на встрече с избирателями, 1998 год

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь на встрече с избирателями, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

С супругой Инной (справа) на праздновании Дня Победы на Театральной площади в Москве, 1996 год

С супругой Инной (справа) на праздновании Дня Победы на Театральной площади в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васенин  /  купить фото

На церемонии вручения наград военнослужащим, 1996 год

На церемонии вручения наград военнослужащим, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь с супругой Инной на встрече с избирателями, 1998 год

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь с супругой Инной на встрече с избирателями, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь на встрече с избирателями, 1998 год

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь на встрече с избирателями, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь (слева), губернатор Челябинской области Петр Сумин (в центре) и мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на заседании в Колонном зале Дома Союзов, 1998 год

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь (слева), губернатор Челябинской области Петр Сумин (в центре) и мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на заседании в Колонном зале Дома Союзов, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Депутат Госдумы Александр Лебедь на заседании, 1996 год

Депутат Госдумы Александр Лебедь на заседании, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Памятник Александру Лебедю на Новодевичьем кладбище в Москве, 2003 год

Памятник Александру Лебедю на Новодевичьем кладбище в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

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Августовский путч 19-22 августа 1991 года. Генерал-майор, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Александр Лебедь, перешедший в ряды сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина

Фото: Федосеев / РИА Новости

Командующий 14-й армией генерал-лейтенант Александр Лебедь, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

С супругой Инной на церемонии награждения званием «Почетный гражданин города Бендеры», 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

Александр Лебедь за праздничным столом, 1995 год

Фото: И. Зенин / РИА Новости

Генерал-лейтенант Александр Лебедь (справа) на военном аэродроме в Молдавии, 1995 год

Фото: И. Зенин / РИА Новости

Во время интервью в предвыборном штабе, 1996 год. В первом туре президентских выборов господин Лебедь занял третье место, набрав 14,52% голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

На церемонии вручения удостоверения в кандидаты на должность президента России, 1996 год

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Начальник Генштаба вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов (второй слева на переднем плане) и председатель Совета безопасности РФ Александр Лебедь (справа на переднем плане) после подписания Хасавюртовского соглашения в Дагестане, 1996 год

Фото: ТАСС

Кукла генерала Александра Лебедя в телепередачи «Куклы» Василия Григорьева, 1997 год

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым (слева), 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

С зампредом правительства РФ по социальным вопросам Валентиной Матвиенко на уроке английского языка в Мариинской гимназии, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Преображенский  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь (второй справа) на заседании Совета федерации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На пресс-конференции в гостинице «Националь», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь, 1990-е годы

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Председатель Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь на заседании съезда партии, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь на заседании съезда партии, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кандидат в президенты России Александр Лебедь (в центре) с супругой Инной на избирательном участке, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь на встрече с избирателями, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

С супругой Инной (справа) на праздновании Дня Победы на Театральной площади в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васенин  /  купить фото

На церемонии вручения наград военнослужащим, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь с супругой Инной на встрече с избирателями, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лебедь на встрече с избирателями, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь (слева), губернатор Челябинской области Петр Сумин (в центре) и мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на заседании в Колонном зале Дома Союзов, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Депутат Госдумы Александр Лебедь на заседании, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Памятник Александру Лебедю на Новодевичьем кладбище в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Александр Лебедь родился 20 апреля 1950 года в Новочеркасске. После двух неудачных попыток стать курсантом летного училища поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1973 году. В 1985 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С 1967 по 1969 год —шлифовальщик на Новочеркасском заводе постоянных магнитов, грузчик в Центральном гастрономе Новочеркасска. С 1972 года являлся членом Компартии СССР.

С 1973 года служил в Рязанском училище командиром учебного взвода, роты. С ноября 1981 по апрель 1982 года — командир десантного батальона в Афганистане. В 1985–1988 годах — замкомандира, командир полка, замкомандира дивизии ВДВ (служил в Рязани, Пскове и Костроме). С марта 1988 по февраль 1991 года — командир 106-й воздушно-десантной дивизии (Тула).

Принимал участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта (1988–1989), волнений в Тбилиси (1989) и Баку (1990).

В сентябре 1990 года был избран секретарем ЦК КП РСФСР. С февраля 1991 года — заместитель командующего ВДВ по боевой подготовке и вузам. Во время путча 1991 года руководил вводом подразделений Тульской дивизии ВДВ в Москву. Организовывал «охрану и оборону» Белого дома.

В июне 1992 года после обострения ситуации в зоне приднестровско-молдавского конфликта под псевдонимом полковник Гусев вместе с батальоном спецназа ВДВ прибыл в Тирасполь. Был назначен командующим 14-й гвардейской общевойсковой армией, сумел предотвратить эскалацию боевых действий в Приднестровье. В 1993 году был избран депутатом Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В декабре 1994 года выступил против ввода российских войск в Чечню.

В июне 1995 года был избран заместителем председателя национального совета Конгресса русских общин, после чего был уволен в запас. Осенью 1995 года на выборах в Госдуму получил 2-е место в списке Конгресса русских общин, не преодолевшего пятипроцентный барьер; в результате был избран депутатом парламента от Тульского территориального округа №176, набрав 44,75% голосов избирателей.

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 года занял третье место, набрав 14,52% голосов избирателей. 18 июня 1996 года назначен секретарем Совета безопасности и помощником президента РФ по национальной безопасности.

В августе 1996 года после захвата чеченскими боевиками Грозного был назначен полномочным представителем президента в Чечне. 31 августа того же года подписал с лидером чеченских боевиков Асланом Масхадовым Хасавюртовские соглашения о мирном урегулировании конфликта.

17 октября 1996 года указом президента был освобожден от обязанностей секретаря Совета безопасности РФ и помощника президента по национальной безопасности. В декабре того же года создал Народно-республиканскую партию России и возглавил движение «Честь и Родина». 17 мая 1998 года был избран губернатором Красноярского края — во втором туре набрал 57,3% голосов.

28 апреля 2002 года вертолет Ми-8, в котором Александр Лебедь летел на открытие горнолыжного курорта, разбился в Саянских горах. Господин Лебедь скончался в больнице от полученных травм.

Генерал-лейтенант. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине» II и III степени, крестом «За оборону Приднестровья», медалями. Посмертно был награжден орденом Суворова I степени.

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