Генерал-губернатор

20 апреля генералу Александру Лебедю могло бы исполниться 75 лет. Профессиональный военный и политик, за свою карьеру он побывал в горячих точках, руководил вводом военных подразделений в Москву во время ГКЧП, был депутатом Госдумы и, наконец, губернатором Красноярского края. 28 апреля 2002 года погиб в авиакатастрофе. Яркие кадры жизни и карьеры военного и политика — в фотогалерее «Ъ».

Александр Лебедь родился 20 апреля 1950 года в Новочеркасске. После двух неудачных попыток стать курсантом летного училища поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1973 году. В 1985 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С 1967 по 1969 год —шлифовальщик на Новочеркасском заводе постоянных магнитов, грузчик в Центральном гастрономе Новочеркасска. С 1972 года являлся членом Компартии СССР.

С 1973 года служил в Рязанском училище командиром учебного взвода, роты. С ноября 1981 по апрель 1982 года — командир десантного батальона в Афганистане. В 1985–1988 годах — замкомандира, командир полка, замкомандира дивизии ВДВ (служил в Рязани, Пскове и Костроме). С марта 1988 по февраль 1991 года — командир 106-й воздушно-десантной дивизии (Тула).

Принимал участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта (1988–1989), волнений в Тбилиси (1989) и Баку (1990).

В сентябре 1990 года был избран секретарем ЦК КП РСФСР. С февраля 1991 года — заместитель командующего ВДВ по боевой подготовке и вузам. Во время путча 1991 года руководил вводом подразделений Тульской дивизии ВДВ в Москву. Организовывал «охрану и оборону» Белого дома.

В июне 1992 года после обострения ситуации в зоне приднестровско-молдавского конфликта под псевдонимом полковник Гусев вместе с батальоном спецназа ВДВ прибыл в Тирасполь. Был назначен командующим 14-й гвардейской общевойсковой армией, сумел предотвратить эскалацию боевых действий в Приднестровье. В 1993 году был избран депутатом Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В декабре 1994 года выступил против ввода российских войск в Чечню.

В июне 1995 года был избран заместителем председателя национального совета Конгресса русских общин, после чего был уволен в запас. Осенью 1995 года на выборах в Госдуму получил 2-е место в списке Конгресса русских общин, не преодолевшего пятипроцентный барьер; в результате был избран депутатом парламента от Тульского территориального округа №176, набрав 44,75% голосов избирателей.

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 года занял третье место, набрав 14,52% голосов избирателей. 18 июня 1996 года назначен секретарем Совета безопасности и помощником президента РФ по национальной безопасности.

В августе 1996 года после захвата чеченскими боевиками Грозного был назначен полномочным представителем президента в Чечне. 31 августа того же года подписал с лидером чеченских боевиков Асланом Масхадовым Хасавюртовские соглашения о мирном урегулировании конфликта.

17 октября 1996 года указом президента был освобожден от обязанностей секретаря Совета безопасности РФ и помощника президента по национальной безопасности. В декабре того же года создал Народно-республиканскую партию России и возглавил движение «Честь и Родина». 17 мая 1998 года был избран губернатором Красноярского края — во втором туре набрал 57,3% голосов.

28 апреля 2002 года вертолет Ми-8, в котором Александр Лебедь летел на открытие горнолыжного курорта, разбился в Саянских горах. Господин Лебедь скончался в больнице от полученных травм.

Генерал-лейтенант. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине» II и III степени, крестом «За оборону Приднестровья», медалями. Посмертно был награжден орденом Суворова I степени.