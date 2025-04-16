На трассе М-5 в Челябинской области образовалась 80-километровая пробка

На участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области из-за ремонта дороги и обилия машин образовалась пробка длиной около 80 км. Согласно сообщениям водителей в социальных сетях и данным онлайн-карт, движение затруднено в горнозаводской зоне — на участке от Усть-Катава до границы с Башкирией.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», которое обслуживает трассу М-5 в Челябинской области, скорость потока машин на проблемном участке составляет 15-30 км/ч. Ситуация в первую очередь связана с ремонтом дороги. На двух участках протяженностью три и два километра введено реверсивное движение, еще на четырех — засыпают ямы, организован объезд.

По данным пресс-службы дорожного ведомства, в апреле интенсивность транспортного потока в регионе восемь-десять раз превысила расчетную (достигает 30-35 тыс. автомобилей). Также обстановка на дороге ухудшается из-за грузовиков, которые разрушают непросохшую после зимы трассу.

Водителей просят учитывать дорожную ситуацию на М-5 в Челябинской области при планировании маршрута.