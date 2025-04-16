Депутаты поддержали инициативу о штрафах за субаренду квартир мигрантами

Комитет заксобрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК рассмотрел проект поправок к КоАП РФ о повышении штрафов за нарушение требований к найму жилья мигрантами. Проект, внесенный в Госдуму, предполагает усилить санкции за нарушение запрета заключать договоры поднайма жилья, если договор аренды подписан с иностранцами за исключением граждан Беларуси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что иностранцы пересдают жилье своим родственникам, знакомым и трудовым мигрантам, в итоге они массово заселяются и живут в квартирах. Они часто конфликтуют с соседями и нарушают их покой, нередки посягательства на жизнь и здоровье окружающих.

За нарушение требований к найму квартир мигрантами граждан предложено штрафовать на суммы до 5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей – до 30 тыс. руб., а юрлиц – до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы увеличатся до 10 тыс., 50 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.

Председатель комитета Владимир Беспалов назвал проект логичным. Областное правительство пока не сформировало мнение о проекте закона, а правительство РФ сочло закон требующим доработки. Заксобрание Нижегородской области обсудит проект на заседании 24 апреля.

Владимир Зубарев