Главу бюджетного учреждения в Старобалтачево подозревают в мошенничестве

В Старобалтачево возбуждены два уголовных дела в отношении исполняющего обязанности директора МУП «Благоустройство». Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

По версии следствия, в июне и сентябре 2022 года подозреваемый заключил два фиктивных договора с трактористом на содержание улиц села Старобалтачево. Работы по договорам фактически не выполнялись, но на основании подложных документов на счет подрядчика перечислили бюджетные средства на сумму более 78 тыс. руб., из них 56 тыс. руб. тракторист перевел на счет родной сестры руководителя «Благоустройства», а часть отдал ему лично.

Бюджету сельского поселения причинен ущерб на аналогичную сумму.

Майя Иванова