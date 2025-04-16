Оборудование для догазификации в Нижегородской области подорожало на 15%

Средняя стоимость комплекта газового оборудования их плиты, настенного котла и проточного водонагревателя, используемых при догазификации домовладений, в 2025 году увеличилась на 15%, до 112 тыс. руб. Об этом первый заместитель гендиректора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин сообщил на заседании комитета заксобрания по ЖКХ и ТЭК 16 апреля.

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«Я говорю про среднюю ценовую категорию, поскольку есть оборудование меньшей или большей стоимости», — уточнил господин Каширин. Средняя стоимость строительства газовых труб внутри частного дома, рассчитанная Региональной службой по тарифам, в 2024 году составила 23 тыс. руб.

При исполнении комплексного договора абонентам положены субсидии из областного бюджета на строительство газопровода внутри земельного участка, оплачиваются только внутридомовые работы, напомнил представитель «Газпрома». Также порядка 20 категорий льготников вправе получить компенсацию за стоимость внутридомового газового оборудования: в 2024 году было 800 жителям региона предоставили преференции на 70 млн руб.

В 2025 году компания планирует подвести газопроводы к участкам 6,5 тыс. абонентов. В 2024 году газ подвели к 8,5 тыс. домовладений и подключили 7,3 тыс. абонентов.

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» планирует газифицировать 178 населенных пунктов в 32 муниципальных округах Нижегородской области.

Владимир Зубарев