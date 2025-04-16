Владимир Путин высказался о строительстве «свечек» в Сочи

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета обратил внимание на проблему высотной застройки в Сочи, вызвавшей недовольство у части местных жителей. По его словам, в ряде городов люди высказывают недовольство архитектурными решениями, в частности — появлением так называемых «свечек», пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Глава государства подчеркнул необходимость наведения порядка в сфере градостроительства, отметив, что хаотичная застройка без учета архитектурного облика может вызвать социальное напряжение. Он также добавил, что недопустимо допускать эклектику, за исключением случаев, когда это является осознанным проектным решением.

Президент подчеркнул, что при необходимости следует пересматривать устаревшие генеральные планы развития территорий, адаптируя их к актуальным требованиям, чтобы они не становились препятствием для гармоничного роста городов.

Вячеслав Рыжков