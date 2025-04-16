На переукладку плитки на Советской площади в Уфе выделили до 5,5 млн рублей

Республиканское Хозяйственное управление ищет подрядчика текущего ремонта земельного участка в центре Уфы. Как следует из данных публичной кадастровой карты, речь идет о Советской площади. Площадь участка — 7,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Начальная максимальная цена закупки — 5,5 млн руб. Работы необходимо завершить до 5 мая. Итоги аукциона подведут 18 апреля.

Как следует из сметы, подрядчик должен разобрать тротуары из гранитных плит и штучного гранитного камня. Затем планируется уложить покрытия из тех же материалов, а также мраморных плит на общей площади 418 кв. м. Кроме этого, необходимо заменить водоотводные лотки с чугунными решетками общей протяженностью 120 м. На работы нужно будет предоставить пятилетнюю гарантию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2020–2022 годах прошла масштабная реконструкция Советской площади, ранее использовавшейся как автостоянка. Стоимость работ оценивалась в пределах 530 млн руб. На площади был построен фонтан и установлен памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. На изготовление и монтаж конной статуи и барельефов было направлено 294 млн руб.

Работы на площади завершили в октябре 2022 года, однако спустя месяц закупали для нее фонарные столбы за 18 млн руб.

На содержание Советской площади в 2023 году выделяли до 11,9 млн руб., на техобслуживание фонтана — еще 8 млн руб.

Наталья Балыкова