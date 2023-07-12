Техобслуживание фонтана на Советской площади в Уфе обойдется в 8 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на техническое обслуживание и текущий ремонт светомузыкального фонтана на Советской площади в Уфе с индивидуальным предпринимателем Рамилем Ибрагимовым, сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 7,9 млн руб. Он будет оплачен из бюджета республики. Еще два участника аукциона, не названные в протоколе, предлагали снизить цену контракта на 1% и 0,5%.

Срок контракта — до конца ноября текущего года. Подрядчик должен ежедневно проводить уборку в насосной станции, контролировать работу насосов, клапанов регулировки подъема струй, светомузыкального оборудования, раз в неделю промывать осветительные приборы. В октябре необходимо провести консервацию фонтана.

Рамиль Ибрагимов также в этом году заключил три госконтракта на общую сумму 26,85 млн руб., в том числе с МБУ «Горзеленхоз» и ГКУ «Хозяйственное управление», по содержанию фонтанов и систем автоматического полива.

Майя Иванова

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