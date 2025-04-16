Чернушинский молкомбинат увеличил убытки

ООО «Маско», управляющее Чернушинским молкомбинатом, опубликовало финансовый отчет за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО выросла до 1 945,2 млн руб. (на 7,8%), при этом компания увеличила чистый убыток со 142 млн руб. до 230,9 млн руб., (на 62,1%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница ООО «МаСКо» в соцсети. Фото: страница ООО «МаСКо» в соцсети.

ООО «Маско» производить молочные продукты под брендом «Точно молочно». ООО принадлежит ООО «Элеон Холдинг» пермского бизнесмена Владимира Матыцина.