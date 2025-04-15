Краснодар стал одним из двух мегаполисов, где за квартал подорожала аренда жилья

Рынок аренды жилой недвижимости в России продолжает демонстрировать признаки оживления: по итогам первого квартала 2025 года объем предложения увеличился на 23%, достигнув 101 тыс. активных объявлений — максимального значения почти за два года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитического отчета, подготовленного АО «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, за последние два года объем арендного предложения вырос более чем в два раза — с 41 тыс. объявлений в третьем квартале 2023 года. Рост аналитики связывают, в частности, с выходом на рынок объектов, приобретенных в инвестиционных целях. Уточняется, что по итогам января—марта 2025 года резкое увеличение количества квартир, сдаваемых в аренду, зафиксировано в Челябинске (на 75%), Нижнем Новгороде (на 55%), Краснодаре (на 52%) и Омске (на 51%). В Москве рост составил 27%. Исключением среди крупнейших городов страны стал Санкт-Петербург, где объем предложения снизился на 7%.

Одновременно с ростом предложения фиксируется снижение средней стоимости аренды, что также способствует усилению спроса со стороны арендаторов. Ставки увеличились лишь в двух городах-миллионниках: в Краснодаре и Красноярске, где рост составил по 2%, до 37,4 тыс. и 33,5 тыс. руб. в месяц соответственно.

По мнению экспертов, рост предложения при умеренном ценовом тренде свидетельствует о стабилизации арендного сегмента после периода волатильности и создает условия для формирования более сбалансированного рынка.

Вячеслав Рыжков