В Саратове с 15 апреля откроются 50 летних кафе

В Саратове с сегодняшнего дня, вторника, откроются 50 летних кафе и около 150 точек по продаже мороженого и прохладительных напитков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, указанные объекты востребованы в сезон. Он отметил: летние кафе и веранды хорошо дополняют туристические достопримечательности Саратова, включая набережную, проспект Столыпина и улицу Волжская.

Период размещения нестационарных торговых объектов — с 15 апреля по 30 сентября. Михаил Исаев поручил комитету муниципального контроля следить за соблюдением требований к размещению таких объектов.

Павел Фролов