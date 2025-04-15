SCMP: в Китае внезапно умерли несколько ведущих исследователей в области ИИ

Гонконгская South China Morning Post сообщает о неожиданной смерти в течение последних лет видных китайских специалистов в сфере развития искусственного интеллекта. По ее словам, эти смерти вызвали вопросы и опасения по поводу личной безопасности исследователей и уровня стресса, которому они подвергаются. Эта озабоченность тем более актуальна, поскольку ИИ находится в центре технологической войны между Китаем и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Газета напоминает, к примеру, о смерти в июне 2022 года Сунь Цзяня, ведущего ученого китайской компании Megvii Technologies и признанного эксперта в области машинного зрения. Господин Сунь пользовался всемирной известностью и был включен в список лучших молодых ученых по версии MIT Technology Review. Причины смерти 45-летнего специалиста не были обнародованы. Компания лишь сообщила, что произошло это в результате «внезапной болезни».

Через год газеты сообщили вообще без упоминания причин о смерти одного из видных экспертов в области военного применения ИИ и доцента пекинского Национального университета оборонных технологий Фэн Янхэ, которому было 38 лет. В том же году от болезни, которую так никто и не назвал, неожиданно скончался основатель крупной технологической компании SenseTime и профессор Китайского университета в Гонконге Тан Сяоу. Ему было 55 лет. Еще через год неожиданно умер сооснователь и главный директор по инновациям компании Yidu Tech Хэ Чжи. Ему был 41 год. А уже в этом году появилось сообщение о смерти Цюань Юйхуэя, эксперта в области машинного зрения и доцента Школы компьютерных наук при Южно-Китайском технологическом университете. Причины смерти исследователя также не разглашались.

Виктор Буй