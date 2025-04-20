К читателям газеты «Коммерсантъ»

Светлое Христово Воскресение

Дорогие братья и сестры!

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сердечно поздравляю вас всех с великим праздником Святой Пасхи и по сложившейся традиции обращаюсь к вам с радостным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этих двух словах — свидетельство победы жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом. В них заключена вся суть христианства.

Вспомним, что говорит Господь Своим ученикам и последователям: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).

На этой евангельской истине зиждется наша надежда на вечное спасение.

Воскресший Христос призывает нас к миру и согласию, милосердию и взаимопониманию, к тому, чтобы мы, несмотря на все различия, оставались чадами Божьими, способными и желающими творить добро.

Пусть эти весенние праздничные дни станут для нас временем духовного обновления и размышлений о вечных ценностях, временем созидательных трудов, временем укрепления взаимоотношений с Небесным Отцом, родными и близкими.

Пусть пасхальные торжества будут и впредь неисчерпаемым источником жизненных сил и вдохновения для каждого из вас.

Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, а в сердцах — неизменная радость о Воскресшем Христе Спасителе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл