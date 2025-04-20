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К читателям газеты «Коммерсантъ»

Светлое Христово Воскресение

Дорогие братья и сестры!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сердечно поздравляю вас всех с великим праздником Святой Пасхи и по сложившейся традиции обращаюсь к вам с радостным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этих двух словах — свидетельство победы жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом. В них заключена вся суть христианства.

Вспомним, что говорит Господь Своим ученикам и последователям: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).

На этой евангельской истине зиждется наша надежда на вечное спасение.

Воскресший Христос призывает нас к миру и согласию, милосердию и взаимопониманию, к тому, чтобы мы, несмотря на все различия, оставались чадами Божьими, способными и желающими творить добро.

Пусть эти весенние праздничные дни станут для нас временем духовного обновления и размышлений о вечных ценностях, временем созидательных трудов, временем укрепления взаимоотношений с Небесным Отцом, родными и близкими.

Пусть пасхальные торжества будут и впредь неисчерпаемым источником жизненных сил и вдохновения для каждого из вас.

Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, а в сердцах — неизменная радость о Воскресшем Христе Спасителе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фотогалерея

Светлое Христово Воскресение

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время богослужения

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Верующие во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Верующие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор (в центре слева)

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор (в центре слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Священнослужители во время богослужения

Священнослужители во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Церемония встречи благодатного огня из Иерусалима в Кишиневе

Церемония встречи благодатного огня из Иерусалима в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Протоиерей Казанского кафедрального собора Николай Преображенский (слева) и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (второй слева) во время богослужения

Протоиерей Казанского кафедрального собора Николай Преображенский (слева) и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (второй слева) во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Слева направо на переднем плане: министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Слева направо на переднем плане: министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в канун Пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Богослужение в канун Пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения яиц, куличей и пасхи в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Чин освящения яиц, куличей и пасхи в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Верующие во время богослужения в Воскресенском Смольном соборе в Санкт-Петербурге

Верующие во время богослужения в Воскресенском Смольном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Праздничное Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Праздничное Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Раздача куличей местным жителям в ДНР

Раздача куличей местным жителям в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Празднование католической пасхи в Красноярске

Празднование католической пасхи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Церкви святой блаженной Ксении Петербургской

Чин освящения пасхальных куличей в Церкви святой блаженной Ксении Петербургской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Чин освящения пасхальных куличей в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор (в центре слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Священнослужители во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Церемония встречи благодатного огня из Иерусалима в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Протоиерей Казанского кафедрального собора Николай Преображенский (слева) и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (второй слева) во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Слева направо на переднем плане: министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в канун Пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения яиц, куличей и пасхи в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Верующие во время богослужения в Воскресенском Смольном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Праздничное Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Раздача куличей местным жителям в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Празднование католической пасхи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Церкви святой блаженной Ксении Петербургской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №72/П от 21.04.2025, стр. 5

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