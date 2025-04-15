Двух москвичей будут судить в Нижнем Новгороде за вандализм

В Нижнем Новгороде в суд направлено уголовное дело, фигурантами которого стали два жителя Московской области. По данным транспортной прокуратуры, их обвиняют в хулиганстве и вандализме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Следствие установило, что в декабре 2024 года на станции Мыза молодые люди с помощью аэрозольных баллонов с краской разрисовывали два вагона пассажирского электропоезда.

Вандалов пытались остановить сотрудники службы транспортной безопасности. Молодые люди распылили перцовый газ в лица работникам железной дороги и скрылись.

В результате порчи имущества Волго-Вятской пассажирской компании причинен ущерб в размере более 100 тыс. руб.

Андрей Репин