Более 40% нижегородцев считают, что дети должны работать с 14 лет

Дети должны начинать подрабатывать в возрасте 14-15 лет, считают 41% жителей Нижнего Новгорода. Еще 3% родителей полагают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, 8% — в 12-13 лет. Такие данные получил портал SuperJob во время опроса, в котором приняли участие родители детей в возрасте 7-16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Поддерживает трудоустройство детей в 16-17 лет каждый четвертый опрошенный, еще 12% уверены, что работать можно только с 18 лет. О том, что подросток не должен работать до получения профессии, заявили 4%.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (44%), среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14 (39%) и с 16 (38%) лет.

Андрей Репин