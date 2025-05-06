Сегодня исполняется 85 лет легенде отечественного хоккея Вячеславу Старшинову

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Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Вячеслав Старшинов

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент ХК «Спартак» (Москва) Олег Усачёв:

— Вячеслав Иванович, от лица хоккейного клуба «Спартак» (Москва), поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и жизненных сил, счастья Вам и Вашим близким! Двукратный чемпион Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, участник Суперсерии СССР—Канада, трижды чемпион страны и автор более 400 шайб в составе московского «Спартака» — Вы по праву являетесь кумиром многих поколений спартаковских болельщиков, спасибо Вам за потрясающую игру и последующую деятельность в «Спартаке», которому Вы посвятили всю свою жизнь! В День Вашего 85-летия желаю Вам крепчайшего здоровья, сил и долгих лет жизни вместе с родным ХК «Спартак» (Москва)!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»