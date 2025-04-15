Экологические службы Петербурга собрали почти 19 тонн опасных отходов за неделю

С 7 по 13 апреля городские аварийные экологические службы приняли 320 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности, сообщает пресс-служба Смольного. В итоге собрали 18,8 тонн опасных отходов. На утилизацию отправили 11,6 тонн покрышек, 2,4 тонны батареек, 1,8 тонны бытовой, электронной и компьютерной техники, 1,7 тонн химических отходов.

В Смольном подчеркнули, что специалисты ГБУ «Экострой» выполнили 38 выездов, из них 30 — для проведения обследований после аварийных ситуаций, еще три выезда были связаны с ртутным загрязнением. Они собрали 7 кг ртутьсодержащих отходов, четыре люминесцентные лампы и тумблер со светосоставом постоянного действия.

Что касается подведомственной администрации Петербурга компании «Пиларн», то работники компании сделали три выезда для проверки сообщений о нефтеразливах. По всем адресам была проведена проверка, следов загрязнения обнаружено не было.

Ранее «Ъ» сообщал, что плату за вывоз мусора в регионах планируется рассчитывать от площади квартиры, а не от числа проживающих, как это происходит сейчас.

Андрей Маркелов