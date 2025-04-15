Власти Тувы потратили за три года более 1 млрд рублей на связанные с СВО вопросы

Из бюджета Республики Тыва в 2022-2024 годах было направлено на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей 1,07 млрд руб. Об этом глава региона Владислав Ховалыг сообщил в отчете о работе правительства региона в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

15 апреля господин Ховалыг выступает с отчетом в верховном хурале республики. Например, по его данным, 234 семьи военнослужащих СВО получили земельные участки для строительства жилья, 1,6 тыс. военнослужащих — медицинскую помощь по принципу «зеленого коридора», 52 ветерана —доплату на приобретение высокотехнологичных протезов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2024 года в Туве размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ для участия в СВО был увеличен до 400 тыс. руб. До этого он составлял 100 тыс. руб.

Валерий Лавский