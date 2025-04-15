Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9930 баллов. 2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7720. 3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7595. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5280. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120. 6 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3870. 7 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3535. 8 (9). Андрей Рублев — 3490. 9 (11). Даниил Медведев (оба — Россия) — 3290. 10 (7). Каспер Рууд (Норвегия) —- 3215. 11 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 3200. 12 (13). Томми Пол (США) — 3160. 13 (12). Хольгер Руне (Дания) — 3080. 14 (15). Артюр Фис (Франция) — 2820. 15 (14). Бен Шелтон (США) — 2700. 16 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 2645. 17 (18). Григор Димитров (Болгария) — 2595. 18 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2550. 19 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2415. 20 (21). Томаш Махач (Чехия) — 2250… 27 (25). Карен Хачанов — 1760… 73 (68). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 831.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 541 очко. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7470. 3 (3). Джессика Пегула — 6101. 4 (4). Кори Гауфф — 6063. 5 (5). Мэдисон Кис (все — США) — 4999. 6 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 4843. 7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4775. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4243. 9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808. 11 (11). Эмма Наварро (США) — 3797. 12 (12). Каролина Мухова (Чехия) — 2919. 13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913. 14 (14). Дарья Касаткина (Австралия) — 2741. 15 (15). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2675. 16 (16). Аманда Анисимова (США) — 2617. 17 (17). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2209. 18 (18). Элина Свитолина (Украина) — 2180. 19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150. 20 (20). Донна Векич (Хорватия) — 2141… 22 (22). Екатерина Александрова — 1913… 31 (31). Анна Калинская — 1622… 38 (38). Анастасия Потапова — 1384... 49 (49). Анастасия Павлюченкова — 1173… 51 (52). Вероника Кудерметова — 1083… 54 (55). Полина Кудерметова — 1054… 75 (75). Анна Блинкова — 862… 83 (83). Камилла Рахимова — 814… 97 (97). Эрика Андреева (все — Россия) — 742.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.