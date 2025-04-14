Отопление в Черноземье начнут отключать на этой неделе

Отопительный сезон в Курске, Белгороде, Тамбове и Липецке планируют завершить уже на этой неделе. Об этом сообщили пресс-службы местных администраций и главы областных центров. В Орле и Воронеже дату отключения отопления пока не называют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

И. о. мэра Курска Сергей Котляров сообщил, что отопление начнут отключать с 15 апреля, процесс может занять от трех до пяти дней. «Социальные объекты мы будем отключать позже, но даже при прекращении подачи тепла в эти учреждения по их заявкам при необходимости отопительный сезон будет продлен»,— подчеркнул господин Котляров.

О завершении отопительного сезона с 16 апреля сообщил глава Липецка Роман Ченцов. Также он рассказал, что в этом году будет обновлено более 17 км тепловых сетей, около 27 км сетей водоснабжения водоотведения.

В пресс-службах мэрии Белгорода и мэрии Тамбова «Ъ-Черноземье» сообщили, что отключение отопления запланировано на 17 апреля.

В мэриях Орла и Воронежа «Ъ-Черноземье» не назвали дату окончания отопительного сезона. Мэр Воронежа Сергей Петрин сказал, что решение будет принято по итогам мониторинга погодных условий. В администрации Орла подчеркнули, что тепло перестают подавать, когда среднесуточная температура воздуха держится не ниже +8°С в течение пяти дней.

Напомним, в 2024 году отопление в макрорегионе начали отключать с 3 апреля.

Ульяна Ларионова