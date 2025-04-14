Казань этой осенью станет местом проведения детского фестиваля стран БРИКС+. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильсур Метшин сообщил, что осенью в Казани пройдет детский фестиваль стран БРИКС+

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Ильсур Метшин сообщил, что осенью в Казани пройдет детский фестиваль стран БРИКС+

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Как мы стараемся прививать все наши инновации через детей, так и здесь — хочется, чтобы, как раньше приезжали в „Артек“ и несли эту дружбу через всю жизнь, так и этот фестиваль стал доброй традицией», — сказал он.

Кроме культурной программы юных участников фестиваля ждут олимпиады по различным предметам.

О проведении мероприятия в Казани страны-члены организации договорились на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране, председателем которой является Ильсур Метшин.

Дарья Сайфиева