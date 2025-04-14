Осенью в Казани пройдет детский фестиваль стран БРИКС+
Казань этой осенью станет местом проведения детского фестиваля стран БРИКС+. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Ильсур Метшин сообщил, что осенью в Казани пройдет детский фестиваль стран БРИКС+
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Как мы стараемся прививать все наши инновации через детей, так и здесь — хочется, чтобы, как раньше приезжали в „Артек“ и несли эту дружбу через всю жизнь, так и этот фестиваль стал доброй традицией», — сказал он.
Кроме культурной программы юных участников фестиваля ждут олимпиады по различным предметам.
О проведении мероприятия в Казани страны-члены организации договорились на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране, председателем которой является Ильсур Метшин.