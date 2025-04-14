Треть американских компаний потеряли право вернуть бизнес в России

Около 30% американских компаний, ушедших с российского рынка после 2022 года, уже не могут воспользоваться опционами на обратный выкуп своих активов. Об этом в интервью «Эксперту» заявил президент Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурад Багандов / РИА Новости Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

«Сроки действия опционов сократились с пяти лет в 2022-м до трех в 2023-м, а сейчас их получение практически невозможно», — отметил Эйджи. По его словам, часть соглашений еще действует, но треть уже утратила силу.

В AmCham считают, что исполнение действующих опционов могло бы стать позитивным сигналом для компаний, рассматривающих возвращение в Россию. Однако вопрос остается дискуссионным.

С 2023 года подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России установила срок реализации опциона после «ухода» компании до двух лет. До этого предусматривались и более длинные сроки действия опциона. Как рассказал еженедельнику партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров, в некоторых случаях он может достигать 49 лет.

Тем не менее, срок большинства опционов компаний уже находится на исходе. По оценкам «Эксперта», в некоторые сферы, такие как авиастроение или сфера полупроводников, западным компаниям можно будет вернуться относительно легко. При этом возвращение в такие сферы как фаст-фуд будет достаточно сложным.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что в Россию смогут вернуться компании США только из определенных сфер.